Российские ученые опровергли миф о влиянии вакцины от COVID-19 на ДНК

Москва, 22 марта. Никакая из существующих в мире вакцин от какого-либо заболевания не может повлиять на структуру ДНК человека, заявили российские ученые.

На сегодняшний день ни у одной существующей в мире вакцины от инфекционных заболеваний нет такого инструмента, который может оказать негативное влияние на ДНК ныне живущих людей или их потомства. Такое мнение выразил доктор медицинских наук Антон Ершов.

«При этом я уверен, что никаких других средств профилактики инфекции, кроме вакцины, в ближайшие годы придумано не будет», — заявил он в беседе с RT.

При этом полноценный иммунный ответ на вакцину от COVID-19 вырабатывается у человека на 35-42-й день, говорит специалист.

«Если человек встречается с коронавирусом между первой и второй дозой, то в этой ситуации он может заболеть и стать источником инфекции», — добавил член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Молекулярный биолог Максим Скулачев, ведущий научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова, отметил, что тех людей, которые умерли из-за коронавируса, убил собственный иммунитет. Именно поэтому он рекомендует всем тем, кто еще не переболел COVID-19, сделать прививку.

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