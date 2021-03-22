Появилось видео с места взрыва на АЗС в Новокузнецке

Кемерово, 22 марта. Машина телекомпании «Вести-Кузбасс» пострадала в результате взрыва в Новокузнецке. Водитель вышел из автомобиля и потом раздался хлопок, который уничтожил заправку.

Стали известны подробности ЧП в Новокузнецке. Взрыв произошел на Транспортной улице, недалеко от дома 139. После сильного хлопка автозаправочная станция практически полностью разрушена.

В результате инцидента пострадал редакционный автомобиль телекомпании «Вести-Кузбасс». Водитель машины рассказал, что незадолго до ЧП высадил съемочную группу, а сам заехал на заправку. Хлопок произошел, когда мужчина отошел от автомобиля.

Взрыв произошел на автозаправке в центре города, сообщал ФАН. По словам очевидцев, раздался громкий хлопок, после чего территорию АЗС заволокло черным дымом.