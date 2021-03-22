Китай может признать Крым российским в отместку Киеву за «Мотор Сич»

Идея администрации президента Владимира Зеленского национализировать ПАО «Мотор Сич» может аукнуться для Украины катастрофическими последствиями — вплоть до официального признания Пекином воссоединения Крыма с Россией.

К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший ситуацию вокруг украинского двигателестроительного предприятия.

Богатейший Богуслаев

20 марта Шевченковский районный суд Киева решил наложить арест на целостный имущественный комплекс и 100% акций акции украинского предприятия по производству авиадвигателей «Мотор Сич». Это было вполне ожидаемым после того, как 11 марта СНБО Украины принял решение вернуть предприятие в госсобственность. Однако украинская сторона вряд ли в полной мере осознает, к каким последствиям для нее может привести подобная инициатива.

«Мотор Сич» еще со времен СССР обеспечивал двигателями огромный парк советских самолетов и вертолетов по всему миру. После развала Союза предприятие начало новую, во многом не типичную для украинских предприятий жизнь. В то время как прочее советское промышленное наследие украинцы деятельно пилили (недаром до конца первого десятилетия XXI века «незалежная» оставалась одним из мировых лидеров по продаже металлолома), «Мотор Сич» выжил и развивался за счет обслуживания зарубежных заказчиков. Кроме того предприятие было приватизировано собственным генеральным директором Вячеславом Богуслаевым, владевшим контрольным пакетом акций через сеть офшорных компаний.

За счет «Мотор Сич» Богуслаев стал одним из богатейших людей Украины: в 2018 году журнал «Фокус» оценил состояние Богуслаева в 327 млн долларов. Огромные финансовые возможности дали ему возможность иметь сеть эффективных лоббистов в правительствах не только Украины, но и России. Широкая кооперация в авиационной сфере, надолго затормозившая развитие российского самолето- и двигателестроения, — это, безусловно, персональная заслуга Богуслаева и его лоббистов.

Вместе с тем при Вячеславе Александровиче, которому в октябре стукнуло уже 82 года, на «Мотор Сич» не было спроектировано ни одного принципиально нового авиадвигателя — в отличие, например, от российского ПД-14. Завод и КБ предприятия обеспечивали лишь выпуск, ремонт и модернизацию существующей линейки советского задела. Украинские моторостроители больше гнались за прибылью, чем смотрели на перспективу.

В свою очередь, российские эксплуатанты неоднократно замечали, что двигатели, выпущенные или отремонтированные на «Мотор Сич» после 1991 года, изнашивались и ломались кратно чаще, чем образцы, покинувшие цеха предприятия в советское время. Эксперты открыто говорили о сознательном снижении ресурса украинских двигателей. Во многом это и стало причиной того, что программа импортозамещения в области авиадвигателей была запущена в России еще до 2014 года.

В целом, единственный способ сохранить состоятельность «Мотор Сич» заключался в тесной кооперации с РФ и интеграции предприятия с нашей авиастроительной индустрией. Но такой вариант не соответствовал ни личным интересам Богуслаева, ни политическому курсу украинского государства.

Богуслаев начал диалог с китайской стороной на предмет возможной продажи доли акций предприятия в обмен на масштабное инвестирование. Китай, как и Россия, являлся многолетним покупателем украинских двигателей, поэтому связи у Богуслаева с Пекином были очень тесными. Более того, в начале 1990-х КНР различными путями осуществила масштабный хедхантинг, скупив на Украине «оптом и в розницу» множество авиационных специалистов, в том числе в двигателестроении.

Так или иначе, но предложение Богуслаева китайцам понравилось. Опять же, госпереворот на Украине «обнулил» лоббистов гендира в украинском правительстве, а разрыв военно-технического сотрудничества между Москвой и Киевом вызвал падение операционной прибыли «Мотор Сич». Словом, Владимир Александрович стал намного сговорчивее.

«Я мог закрыть завод, мог сократить количество работников. Такая проблема стояла передо мной. Мы решили найти инвестора. Нам подсказали, кто инвестор, мы поехали и поговорили с Китаем. Владельцы акций продали их через нашу биржу. И я свои продал акции», — с драматическими нотками в голосе позже вспоминал Богуслаев.

Логика китайских инвесторов была понятна. Играя «в долгую», загружая «Мотор Сич» заказами в пользу Китая и его огромного авиационного рынка, Пекин осуществлял трансфер двигателестроительных технологий. Особый интерес для инвесторов представлял сегмент «движков» для тяжелых транспортных самолетов и вертолетов, в котором у КНР наблюдался дефицит собственных компетенций.

Ясно, что размен контрактов на технологии был временным — до момента получения китайской стороной критически важных знаний и навыков. «Мотор Сич» проработал бы еще максимум лет 20, после чего Китай закрыл бы «украинский проект» за его уже очевидной ненужностью. Богуслаеву денег на его век, конечно, хватило бы. Однако украинские машиностроители рано или поздно оказались бы у разбитого корыта.

Меткий «выстрел в ногу»

Новый поворот в этой истории случился тогда, когда в Штатах президентские выборы выиграл Дональд Трамп. В 2018 году новый американский президент инициировал начало торговой войны между США и КНР.

Одновременно китайская сторона попыталась легализовать свои договоренности с Богуслаевым, переведя сделку из офшорной зоны в национальную — украинскую. Только тут о сделке узнали в США. Переход «Мотор Сич» под китайский контроль был для Вашингтона совершенно неприемлем, поэтому американская администрация намекнула Киеву на «незаконный характер» сделки Богуслаева с китайцами. Постмайданное правительство Украины полностью зависело от Вашингтона, и Киев заблокировал передачу уже оплаченных (!) акций «Мотор Сич» китайской стороне.

Не будем тратить время на подробный анализ дальнейшего развития конфликтной ситуации вокруг двигателестроительного предприятия, в которой посильное участие приняли не только Богуслаев, китайцы и американцы, но и топ-менеджмент «Мотор Сич», украинские любители рейдерских захватов, СБУ, а также президент Украины. Просто отметим, что смена в Белом доме Трампа на Джо Байдена для президента Украины Владимира Зеленского означала расширение пространства для маневра вокруг «Мотор Сич» и, как следствие, получение дополнительных политических очков.

Байден-то, в отличие от своего предшественника, никаких требований в отношении сделки Богуслаева с китайцами пока не выдвигал. При этом китайская сторона занимала выжидательную позицию и какими-то ультиматумами Киев тоже не бомбардировала. Так что Зеленский получил шанс найти компромиссное решение проблемы, «пропетляв» между своим заокеанским сюзереном и основным торговым партнером.

Однако вместо этого «пан Зе» внезапно решил сделать президенту Соединенных Штатов подарок, о котором тот не просил: Киев санкционировал национализацию «Мотор Сич». Более меткого «выстрела в ногу» Владимир Зеленский, наверное, при всем желании сделать не мог!

В итоге Украина не получила никаких политических дивидендов в диалоге с новой администрацией США, а своей идиотской попыткой «кинуть» мировую державу настроила против себя КНР.

Китай на эскападу Зеленского отреагировал сдержанно, но точно — серией уколов в самые уязвимые места Украины, и в первую очередь в экономику. Не переводя конфликт в политическую плоскость, Пекин через своих инвесторов объявил о подаче пакета исков в международные арбитражи с миллиардными штрафами. Совершенно очевидно, что КНР эти иски выиграет.

В дальнейшем китайская сторона получит в свои руки эффективный инструмент давления, позволяющий арестовывать украинские активы и счета, обращаться со следующими исками по поводу исполнения решения суда и так далее. Следующим шагом китайцев может стать введение пошлин на украинскую продукцию, а также остановка инвестиционных и кредитных программ.

Учитывая что по экспорту КНР находится на первом месте в списке торговых партнеров «незалежной», заместить объемы покупаемой Китаем продукции Киев просто не сможет. Для Украины это станет настоящим политико-экономическим нокаутом.

Впрочем, эта месть Зеленскому за «Мотор Сич» — пока дело будущего. В текущий же момент Пекин ткнул в едва ли не самую чувствительную для Киева политическую «болевую точку» — вопрос юрисдикции Крыма. Демонстративно афишируемый визит бизнес-делегации КНР на полуостров указал Киеву возможное новое направление китайских инвестиций.

Отметим, что символический и политический капитал этого шага во многом превышает прогнозируемый экономический эффект. Потенциальное признание Пекином воссоединения Крыма с РФ подорвет так называемую «Крымскую платформу» — главное внешнеполитическое детище Зеленского. Россия превратится в участника глобальной коалиции, где вопрос Крыма будет увязан с позицией уже двух сверхдержав. Это разрушит монополию США на навязывание своих правил международной жизни, к чему КНР уже давно готова.

О последнем свидетельствует жесткая отповедь главы канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи, которой удостоился госсекретарь Энтони Блинкен на первых же переговорах с китайской стороной.

«Американская сторона не представляет весь мир, она представляет только правительство Соединенных Штатов. У США нет ни малейшей компетенции разговаривать с КНР свысока, с нами это не пройдет», — заявил Ян Цзечи.

Зафиксируем: признание Крыма в ответ на давление США и идиотизм Киева может стать частью новой международной политики КНР. Однако вернемся на «незалежную».

Попытки Зеленского найти за границей (потому что на Украине их точно нет) новых инвесторов для «Мотор Сич» априори обречены на провал. Двигателестроительное предприятие отныне будет восприниматься всеми потенциальными инвесторами как токсичный актив, связанный исковыми обременениями. Плюс к этому нет никакой гарантии, что Киев не «кинет» и новых инвесторов — прецедент-то уже есть. Наконец, вряд ли какая-то страна, кроме Штатов, пойдет на конфликт с Китаем, приняв сторону Украины. А сами США же вкладываться в «Мотор Сич», являющийся конкурентом американских предприятий, конечно, не станут.

Добавим, что спровоцированная Зеленским конфликтная ситуация вокруг «Мотор Сич» хоронит его амбициозные планы по промышленной кооперации с Турцией, в рамках которых предусматривалось создание национального (турецкого) ударного вертолета с украинскими двигателями. Теперь максимум, на что может рассчитывать Киев, это на теневую продажу Анкаре украинских технологических секретов за мелкий прайс. Заниматься более масштабными совместными проектами с участием ставшего токсичным украинского предприятия турки не рискнут.

Результаты недальновидности

Перейдем к выводам.

Запущенный администрацией Трампа и недальновидно подхваченный администрацией Зеленского кейс с торпедированием сделки Богуслаева и китайских инвесторов создал предпосылки для конфликта Киева с Пекином. Данный конфликт влечет за собой непрогнозируемые финансовые и политические потери для украинской стороны.

Экономический спад, потеря китайских инвестиций, ухудшение кредитного рейтинга — все это еще больше привязывает Украину к США, усиливая долю участия — легального и коррупционного — Штатов в национальной экономике «незалежной». Соответственно, усилится и политическая зависимость Киева от Вашингтона. И все это — без малейших уступок Байдена в адрес Зеленского, так как кейс «Мотор Сич» остается за рамками переговорной позиции США и Украины. «Бонусом» к этому прилагается возможность Китая в любой момент отправить украинскую экономику в глубокий нокаут.

В то же время недальновидная политика американо-украинского тандема создает условия для еще большего сближения России и Китая, придавая новый импульс текущим, а также перспективным двусторонним проектам Москвы и Пекина. Речь идет, в том числе, и о возможном признании Китаем воссоединения Крыма с РФ. Недавно Министерство иностранных дел РФ сообщило, что 23 марта в городе Гуйлинь пройдут переговоры главы МИД РФ с министром иностранных дел Китая: не исключено, что этот визит Сергея Лаврова станет историческим.

Что же до «Мотор Сич», то, увы, предприятие обречено. Украина и Вашингтон, но прежде всего сама «незалежная», сделали для его гибели все возможное.