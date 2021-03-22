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Латинская Америка

Венесуэла проводит учения на границе с Колумбией, начались поставки Carvativir

Венесуэла проводит учения на границе с Колумбией, начались поставки Carvativir

Венесуэла проводит учения на границе с Колумбией, иностранные нефтяные компании обсуждают возвращение в Венесуэлу, президент Николас Мадуро объявил о начале поставок Carvativir в штаты страны. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте Федерального агентства новостей.

События в Венесуэле 22 марта 2021 года

Западная Венесуэла

Отключение воды в четырех муниципалитетах

Подачу воды приостановили в четырех муниципалитета штата Тачира с 22 марта, сообщила региональная газета La Prensa Táchira.

Воды не будет в Сан-Кристобале, Торбесе, Кордове и Карденасе из-за ремонтных работ в секторе Ла-Чивата. Компания Hidrosoeste, сообщившая о временном прекращении подачи воды, напомнила местным жителям о необходимости соблюдать правила личной гигиены во время пандемии.

Центральная Венесуэла

Охранника университета арестовали за кражи

Жителя штата Маракай задержали за кражу медной обмотки с университетских трансформаторов. Известно, что мужчина работает охранником в одном из образовательных учреждений, сообщает Monitor Crimen.

В Маракае, как и других штатах Венесуэлы, кража меди распространена среди местных жителей. Также в Венесуэле часто крадут телефонные кабели. Медь можно выгодно продавать по хорошей цене на незаконных рынках. Многие преступники маскируются под сотрудников телефонных компаний. Из-за подобных действий местные жители довольно часто остаются без интернета и света.

ВВС Венесуэлы провели военную операцию на границе с Колумбией

14 человек получили ранения различной степени тяжести при проведении военной операции ВВС Венесуэлы в пограничном с Колумбией штате Апуре. Пострадавших доставили в госпиталь Сан-Кристобаль, среди них — сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает La Prensa Tachira.

Накануне местные жители сообщили о пролете военных самолетов над районами Ареналес, Эль-Рипиал, Ла Капелла, Санта-Роса и Санта-Рита. Конфронтация в этом районе идет между Национальными вооруженными силами (FANB) Венесуэлы и колумбийской Национально-освободительной армией (ELN). Незаконная группировка финансируется за счет незаконного оборота наркотиков, незаконной добычи полезных ископаемых и вымогательства.

Министр обороны страны Владимир Падрино Лопес не делал никаких официальных заявлений о случившемся. Однако позднее в своем Twitter он похвалил работу FANB.

«FANB гарантирует выполнение наших конституционных задач по обеспечению суверенитета, независимости и территориальной целостности от внутренних или транснациональных угроз. Мы продолжим борьбу!» — сообщил Лопес.

Местные СМИ сообщали, что в районе, где проводилась операция, может скрываться один из лидеров повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) Иван Маркес и его помощник Хесус Сантрич. Колумбийский лидер Иван Дуке также утверждает, что Маркес и Сантрич скрываются на территории Венесуэлы вместе с членами группировки ELN.

Бандиты нашли врача и вернули ему украденный мотоцикл

Журналист Роман Камачо сообщил, что члены банд «Коки» (Coqui), «Вампи» (Vampi) и «Гарбис» (Garbis) вернули венесуэльскому доктору мотоцикл, который они украли рядом с туннелем Эль Параисо в Каракасе.

«Мотоцикл KLR 650, украденный у входа в туннель Эль Параисо членами банды «Коки»«Вампи» и «Гарбис», был возвращен своему владельцу», — написал Камачо в своем Twitter.

19 марта бандиты попытались захватить пост Национальной гвардии в туннеле Эль Параисо. Из-за начавшейся перестрелки автомобилисты оказались заперты в туннеле. Они бежали, бросив свои машины. Тогда Камачо сообщил, что нападение бандитов успехом не увенчалось. Они убили четверых своих товарищей «в знак примирения».

Восточная Венесуэла

Продажу бензина ограничат из-за карантина

Введенный властями Венесуэлы двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса ограничит поставки бензина в штате Сукре. Об этом сообщает Reporte Ya.

«Приостановлены поставки топлива в штате Сукре из-за радикального карантина. О подобной мере заявил губернатор штата Эдвин Рохас», — отмечается в сообщении.

Дефицит в нефтяной промышленности Венесуэлы возник из-за санкций США. Однако экономические ограничения не пугают власти страны. Николас Мадуро объявил, что система добычи углеводородов восстановлена и Каракас готов начать «новую эру» для американских инвестиций в нефтегазовый комплекс страны.

Политика

Венесуэла начинает военные учения на границе с Колумбией

21 марта Венесуэла сообщила о начале проведения военных учений на границе с Колумбией в рамках завершившегося недавно «Боливарианского щита». Акция направлена на поимку преступников, которые курсируют между двумя странами, сообщается в официальном отчете пресс-службы президента Николаса Мадуро.

Учения, по слова главы государства, «обеспечат стабильность, сохранение суверенитета и территориального контроля Венесуэлы». Военные продолжат серию учебных маневров ради «гарантии стабильности и целостности нации».

Экономика

Нефтяные Компании обсуждают возвращение в Венесуэлу

Менеджеры иностранных нефтяных компаний обсуждают вероятное возвращение в Венесуэлы после недавнего визита в Каракас. Международных партнеров привлекает возможность заполучить огромные запасы нефти. Однако для этого необходимо дождаться ослабления санкций со стороны США, сообщает Oil Price.

Эксперт по нефтяному сектору Венесуэлы Франсиско Мональди в беседе с Bloomberg добавил, что «массовый подъем в нефтяной промышленности Венесуэлы произойдет только с десятками миллиардов американских долларов дополнительных инвестиций».

Гуманитарные вопросы

Карантин на две недели из-за COVID-19

Президент Николас Мадуро заявил о введении в Венесуэле общенационального карантина на две недели из-за пандемии COVID-19.

«Мы вводим карантин на две недели ради здоровья нашего народа. Мы будем поддерживать систему дистанционного образования, выполняя все протоколы безопасности», — сообщил глава государства.

Мадуро добавил, что «бразильский» штамм COVID-19 спровоцировал начало второй волны коронавируса в Венесуэле. Хоть правительству и удалось сохранить контроль над пандемией последние полгода, на текущий момент ситуация ухудшилась — выросло количество погибших, а также заполняемость больничных коек.

Министр наземного транспорта Иполито Абреу добавил, что с 22 марта по 4 апреля по стране ограничат передвижение транспортных средств за исключением тех, которые задействованы в здравоохранении, оказании безопасности, телекоммуникации. Известно и об ограничении междугороднего сообщения в Венесуэле.

Начало распространения Carvativir в Венесуэле

Венесуэльский президент Николас Мадуро сообщил о начале поставок национального препарата от коронавируса Carvativir в государственные медицинские центры страны. Через три недели препарат можно будет купить в местных аптеках.

«Carvativir входит в план массового производства, на этой неделе начинается его распространение во все штаты страны», — заявил Мадуро.

За сутки в Венесуэле подтверждено 9 299 случаев заболевания COVID-19, скончались 371 человек. С начала пандемии коронавируса в стране зарегистрировано 151 123 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, вылечились 140 758 человек, умерло 1 493 венесуэльцев.

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