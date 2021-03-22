Венесуэла проводит учения на границе с Колумбией, начались поставки Carvativir

Венесуэла проводит учения на границе с Колумбией, иностранные нефтяные компании обсуждают возвращение в Венесуэлу, президент Николас Мадуро объявил о начале поставок Carvativir в штаты страны. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

Отключение воды в четырех муниципалитетах

Подачу воды приостановили в четырех муниципалитета штата Тачира с 22 марта, сообщила региональная газета La Prensa Táchira.

#21Mar #Táchira #SinAgua

Desde este lunes, a partir de las ocho de la mañana, será suspendido el servicio de agua potable en los municipios San Cristóbal, Torbes, Córdoba, y Cárdenas.https://t.co/SJ22gxOvCp — Reporte Ya (@ReporteYa) March 22, 2021

Воды не будет в Сан-Кристобале, Торбесе, Кордове и Карденасе из-за ремонтных работ в секторе Ла-Чивата. Компания Hidrosoeste, сообщившая о временном прекращении подачи воды, напомнила местным жителям о необходимости соблюдать правила личной гигиены во время пандемии.

Центральная Венесуэла

Охранника университета арестовали за кражи

Жителя штата Маракай задержали за кражу медной обмотки с университетских трансформаторов. Известно, что мужчина работает охранником в одном из образовательных учреждений, сообщает Monitor Crimen.

Detenido en flagrancia Héctor Tovar, CI:14.296.875 quien se desempeñaba como vigilante de la #UCV #Maracay por Hurto del embobinado de cobre de los transformadores de la universidad con supuesta complicidad interna.



Llevaba cobre y bronce pic.twitter.com/WmNHdzXwrX — Monitor Crimen (@monitorcrimen) March 22, 2021

В Маракае, как и других штатах Венесуэлы, кража меди распространена среди местных жителей. Также в Венесуэле часто крадут телефонные кабели. Медь можно выгодно продавать по хорошей цене на незаконных рынках. Многие преступники маскируются под сотрудников телефонных компаний. Из-за подобных действий местные жители довольно часто остаются без интернета и света.

ВВС Венесуэлы провели военную операцию на границе с Колумбией

14 человек получили ранения различной степени тяжести при проведении военной операции ВВС Венесуэлы в пограничном с Колумбией штате Апуре. Пострадавших доставили в госпиталь Сан-Кристобаль, среди них — сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает La Prensa Tachira.

#21Mar #Apure

A las instalaciones del Hospital Militar de San Cristóbal fueron ingresados un total de 14 personas, quienes resultaron heridas durante un presunto enfrentamiento en La Victoria https://t.co/ow2MoOJ23A - @LaPrensaTachira — Reporte Ya (@ReporteYa) March 22, 2021

Накануне местные жители сообщили о пролете военных самолетов над районами Ареналес, Эль-Рипиал, Ла Капелла, Санта-Роса и Санта-Рита. Конфронтация в этом районе идет между Национальными вооруженными силами (FANB) Венесуэлы и колумбийской Национально-освободительной армией (ELN). Незаконная группировка финансируется за счет незаконного оборота наркотиков, незаконной добычи полезных ископаемых и вымогательства.

Министр обороны страны Владимир Падрино Лопес не делал никаких официальных заявлений о случившемся. Однако позднее в своем Twitter он похвалил работу FANB.

«FANB гарантирует выполнение наших конституционных задач по обеспечению суверенитета, независимости и территориальной целостности от внутренних или транснациональных угроз. Мы продолжим борьбу!» — сообщил Лопес.

#Venezuela ???? Continúa situación irregular en la población de la Victoria.

Fuentes militares reportan bombardeos por aviones de Combates K-8 en la parte baja de la Victoria.



Momentos de angustia para los habitantes de los Arenales, El Ripial, La Capilla, Santo Rosa, Santa Rita. — Beatriz Galindo (@bgalindo74) March 21, 2021

Местные СМИ сообщали, что в районе, где проводилась операция, может скрываться один из лидеров повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) Иван Маркес и его помощник Хесус Сантрич. Колумбийский лидер Иван Дуке также утверждает, что Маркес и Сантрич скрываются на территории Венесуэлы вместе с членами группировки ELN.

Бандиты нашли врача и вернули ему украденный мотоцикл

Журналист Роман Камачо сообщил, что члены банд «Коки» (Coqui), «Вампи» (Vampi) и «Гарбис» (Garbis) вернули венесуэльскому доктору мотоцикл, который они украли рядом с туннелем Эль Параисо в Каракасе.

«Мотоцикл KLR 650, украденный у входа в туннель Эль Параисо членами банды «Коки»«Вампи» и «Гарбис», был возвращен своему владельцу», — написал Камачо в своем Twitter.

Informan que la moto KLR 650, robada en la entrada del túnel La Planicie, por los antisociales pertenecientes a la banda del Coqui-Garbis-Vampi de la Cota905, fue devuelta a su dueño. Se comunicaron con el médico radiólogo y se la dejaron en un sitio para que la buscara. https://t.co/I47FHM4ZCu pic.twitter.com/jD4LRi6SEz — Roman Camacho (@RCamachoVzla) March 21, 2021

19 марта бандиты попытались захватить пост Национальной гвардии в туннеле Эль Параисо. Из-за начавшейся перестрелки автомобилисты оказались заперты в туннеле. Они бежали, бросив свои машины. Тогда Камачо сообщил, что нападение бандитов успехом не увенчалось. Они убили четверых своих товарищей «в знак примирения».

Восточная Венесуэла

Продажу бензина ограничат из-за карантина

Введенный властями Венесуэлы двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса ограничит поставки бензина в штате Сукре. Об этом сообщает Reporte Ya.

«Приостановлены поставки топлива в штате Сукре из-за радикального карантина. О подобной мере заявил губернатор штата Эдвин Рохас», — отмечается в сообщении.

#21Mar #Sucre #SinGasolina

Suspendido el suministro de combustible en el estado Sucre para esta nueva semana de cuarentena radical. Medida anunciada por el Gobernador, Edwin Rojas.

- @ariana_agreda pic.twitter.com/fQil2MxKP9 — Reporte Ya (@ReporteYa) March 21, 2021

Дефицит в нефтяной промышленности Венесуэлы возник из-за санкций США. Однако экономические ограничения не пугают власти страны. Николас Мадуро объявил, что система добычи углеводородов восстановлена и Каракас готов начать «новую эру» для американских инвестиций в нефтегазовый комплекс страны.

Политика

Венесуэла начинает военные учения на границе с Колумбией

21 марта Венесуэла сообщила о начале проведения военных учений на границе с Колумбией в рамках завершившегося недавно «Боливарианского щита». Акция направлена на поимку преступников, которые курсируют между двумя странами, сообщается в официальном отчете пресс-службы президента Николаса Мадуро.

#Noticia ???? | Presidente Maduro instruye “cero tolerancia” contra grupos armados colombianos en la frontera ➡️ https://t.co/qpUBc8MWpB pic.twitter.com/P0veWN3why — Prensa Presidencial (@PresidencialVen) March 22, 2021

Учения, по слова главы государства, «обеспечат стабильность, сохранение суверенитета и территориального контроля Венесуэлы». Военные продолжат серию учебных маневров ради «гарантии стабильности и целостности нации».

Экономика

Нефтяные Компании обсуждают возвращение в Венесуэлу

Менеджеры иностранных нефтяных компаний обсуждают вероятное возвращение в Венесуэлы после недавнего визита в Каракас. Международных партнеров привлекает возможность заполучить огромные запасы нефти. Однако для этого необходимо дождаться ослабления санкций со стороны США, сообщает Oil Price.

Эксперт по нефтяному сектору Венесуэлы Франсиско Мональди в беседе с Bloomberg добавил, что «массовый подъем в нефтяной промышленности Венесуэлы произойдет только с десятками миллиардов американских долларов дополнительных инвестиций».

Гуманитарные вопросы

Карантин на две недели из-за COVID-19

Президент Николас Мадуро заявил о введении в Венесуэле общенационального карантина на две недели из-за пандемии COVID-19.

«Мы вводим карантин на две недели ради здоровья нашего народа. Мы будем поддерживать систему дистанционного образования, выполняя все протоколы безопасности», — сообщил глава государства.

¡Atención todos y todas! Vamos a dos semanas de cuarentena radical, consciente, familiar y comunitaria, con máxima vigilancia del Estado y las instituciones. Lo hacemos por la salud de nuestro pueblo y de toda la gente buena de esta tierra milagrosa venezolana. #QuédateEnCasa pic.twitter.com/5oxi3XtgRS — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 22, 2021

Мадуро добавил, что «бразильский» штамм COVID-19 спровоцировал начало второй волны коронавируса в Венесуэле. Хоть правительству и удалось сохранить контроль над пандемией последние полгода, на текущий момент ситуация ухудшилась — выросло количество погибших, а также заполняемость больничных коек.

Министр наземного транспорта Иполито Абреу добавил, что с 22 марта по 4 апреля по стране ограничат передвижение транспортных средств за исключением тех, которые задействованы в здравоохранении, оказании безопасности, телекоммуникации. Известно и об ограничении междугороднего сообщения в Венесуэле.

#21Mar #Coronavirus #Venezuela

Ministro Hipólito Abreu: "Para garantizar reducción de la movilidad durante cuarentena del 22/3 al 4/4 podrán circular sólo sectores priorizados:

Alimentación

Salud

Telecomunicaciones

Seguridad

Servicios: Transporte, Hidrológicas, Aseo, Electricidad — Reporte Ya (@ReporteYa) March 22, 2021

Начало распространения Carvativir в Венесуэле

Венесуэльский президент Николас Мадуро сообщил о начале поставок национального препарата от коронавируса Carvativir в государственные медицинские центры страны. Через три недели препарат можно будет купить в местных аптеках.

«Carvativir входит в план массового производства, на этой неделе начинается его распространение во все штаты страны», — заявил Мадуро.

#21Mar #Coronavirus #Venezuela

Gobernador Pietro informó que Nicolás Maduro envió al estado #Zulia un primer lote de #Carvativir, "el poderoso antiviral creado por científicos del país para neutralizar el virus. Nada nos detiene" pic.twitter.com/v8DP2NAWSa — Reporte Ya (@ReporteYa) March 21, 2021

За сутки в Венесуэле подтверждено 9 299 случаев заболевания COVID-19, скончались 371 человек. С начала пандемии коронавируса в стране зарегистрировано 151 123 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, вылечились 140 758 человек, умерло 1 493 венесуэльцев.