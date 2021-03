Венесуэла проводит учения на границе с Колумбией, начались поставки Carvativir

Венесуэла проводит учения на границе с Колумбией, иностранные нефтяные компании обсуждают возвращение в Венесуэлу, президент Николас Мадуро объявил о начале поставок Carvativir в штаты страны. Об этих и других событиях Венесуэлы читайте в дайджесте Федерального агентства новостей.

Подачу воды приостановили в четырех муниципалитета штата Тачира с 22 марта, сообщила региональная газета La Prensa Táchira.

Воды не будет в Сан-Кристобале, Торбесе, Кордове и Карденасе из-за ремонтных работ в секторе Ла-Чивата. Компания Hidrosoeste, сообщившая о временном прекращении подачи воды, напомнила местным жителям о необходимости соблюдать правила личной гигиены во время пандемии.

Жителя штата Маракай задержали за кражу медной обмотки с университетских трансформаторов. Известно, что мужчина работает охранником в одном из образовательных учреждений, сообщает Monitor Crimen.

В Маракае, как и других штатах Венесуэлы, кража меди распространена среди местных жителей. Также в Венесуэле часто крадут телефонные кабели. Медь можно выгодно продавать по хорошей цене на незаконных рынках. Многие преступники маскируются под сотрудников телефонных компаний. Из-за подобных действий местные жители довольно часто остаются без интернета и света.

14 человек получили ранения различной степени тяжести при проведении военной операции ВВС Венесуэлы в пограничном с Колумбией штате Апуре. Пострадавших доставили в госпиталь Сан-Кристобаль, среди них — сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает La Prensa Tachira.

Накануне местные жители сообщили о пролете военных самолетов над районами Ареналес, Эль-Рипиал, Ла Капелла, Санта-Роса и Санта-Рита. Конфронтация в этом районе идет между Национальными вооруженными силами (FANB) Венесуэлы и колумбийской Национально-освободительной армией (ELN). Незаконная группировка финансируется за счет незаконного оборота наркотиков, незаконной добычи полезных ископаемых и вымогательства.

Министр обороны страны Владимир Падрино Лопес не делал никаких официальных заявлений о случившемся. Однако позднее в своем Twitter он похвалил работу FANB.

Местные СМИ сообщали, что в районе, где проводилась операция, может скрываться один из лидеров повстанческой группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) Иван Маркес и его помощник Хесус Сантрич. Колумбийский лидер Иван Дуке также утверждает, что Маркес и Сантрич скрываются на территории Венесуэлы вместе с членами группировки ELN.

Журналист Роман Камачо сообщил, что члены банд «Коки» (Coqui), «Вампи» (Vampi) и «Гарбис» (Garbis) вернули венесуэльскому доктору мотоцикл, который они украли рядом с туннелем Эль Параисо в Каракасе.

19 марта бандиты попытались захватить пост Национальной гвардии в туннеле Эль Параисо. Из-за начавшейся перестрелки автомобилисты оказались заперты в туннеле. Они бежали, бросив свои машины. Тогда Камачо сообщил, что нападение бандитов успехом не увенчалось. Они убили четверых своих товарищей «в знак примирения».

Введенный властями Венесуэлы двухнедельный карантин из-за пандемии коронавируса ограничит поставки бензина в штате Сукре. Об этом сообщает Reporte Ya.

Дефицит в нефтяной промышленности Венесуэлы возник из-за санкций США. Однако экономические ограничения не пугают власти страны. Николас Мадуро объявил, что система добычи углеводородов восстановлена и Каракас готов начать «новую эру» для американских инвестиций в нефтегазовый комплекс страны.

21 марта Венесуэла сообщила о начале проведения военных учений на границе с Колумбией в рамках завершившегося недавно «Боливарианского щита». Акция направлена на поимку преступников, которые курсируют между двумя странами, сообщается в официальном отчете пресс-службы президента Николаса Мадуро.

Учения, по слова главы государства, «обеспечат стабильность, сохранение суверенитета и территориального контроля Венесуэлы». Военные продолжат серию учебных маневров ради «гарантии стабильности и целостности нации».

Менеджеры иностранных нефтяных компаний обсуждают вероятное возвращение в Венесуэлы после недавнего визита в Каракас. Международных партнеров привлекает возможность заполучить огромные запасы нефти. Однако для этого необходимо дождаться ослабления санкций со стороны США, сообщает Oil Price.

