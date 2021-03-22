SpaceX выведет на орбиту еще 60 микроспутников Starlink 24 марта

Вашингтон, 22 марта. SpaceX намерена вывести 24 марта на орбиту очередные 60 микроспутников для сети Starlink. Об этом сообщил в понедельник интернет-портал Spaceflight Now.

Старт ракеты Falcon 9 с грузом спутников запланирован на 11:58 по московскому времени, это будет уже 23-й запуск для орбитальной сети Starlink, как указали в Spaceflight Now. Первоначально пуск был назначен на 21 марта, но из-за неблагоприятного прогноза его перенесли на 24 марта. За последний месяц это уже четвертый пуск ракет SpaceX с партией микроспутников.

По плану первая возвращаемая ступень ракеты вернется на землю через восемь минут после старта и приземлится на платформе Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Для ступени это станет уже пятое использование, за счет многократного применения ступеней компания сумела значительно удешевить космические запуски.

Сеть Starlink должна будет включать в себя 11 тысяч спутников. Их вывод обойдется компании в 10 миллиардов долларов, но тогда сеть сможет обеспечить скоростной доступ к интернету из любой точки земного шара. Предыдущий запуск партии из 60 космических аппаратов состоялся 14 марта.

Ранее RT передал, что тестовый пуск космического корабля Starship SN10 от SpaceX закончился взрывом. Аппарат набрал высоту в десять километров, но взорвался после приземления.