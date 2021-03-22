Отец Ивана Урганта ответил на вопрос о заболевании сына коронавирусом

Москва, 22 марта. Актер театра и кино, телеведущий Андрей Ургант рассказал о состоянии заболевшего коронавирусом сына Ивана.

Ведущий шоу «Вечерний Ургант» объявил о недуге в понедельник. Короткой фразой о COVID-19 он заставил поволноваться многочисленных фанатов. Некоторые предположили, что это всего лишь злая шутка.

На сообщение сына отреагировал и Ургант-старший. Телеведущий ответил на вопрос журналиста весьма неожиданным образом.

«Он жив, здоров, сегодня будет в эфире, смотрите!» — цитирует его Kp.ru.

Федеральное агентство новостей связалось ранее с балериной Анастасией Волочковой. Экс-прима Большого театра подчеркнула, что новость о недуге Урганта, по ее мнению, не заслуживает серьезного внимания. Танцовщица добавила, что личность шоумена никак не выделяет его на фоне многих других подхвативших инфекцию.