Вопрос про актеров дубляжа поставил в тупик знатоков и гостей студии «Что? Где? Когда?»

Москва, 22 марта. Оригинальный вопрос, прозвучавший в передаче «Что? Где? Когда?», удивил не только гостей студии, но и знатоков. Ни те, ни другие не смогли дать верный ответ.

Первая игра весенней серии знаменитой интеллектуальной телевизионной игры вышла в эфир в прошедшее воскресенье. В ней приняла участие новая команда магистра клуба Елизаветы Овдеенко. Она впервые выступила в роли капитана. В числе знатоков оказались Михаил Новоселов и Анастасия Шутова, а также три новичка клуба — Михаил Савченко, Денис Элькис, Вадим Яковлев.

Задала интересный вопрос копирайтер Жанна Бойченко из Калининграда.

«Они всегда рады видеть усы или бороду, но особенно спину и затылок. О людях какой профессии идет речь?» — произнесла она.

Команда в ходе бурного обсуждения пришла к следующей версии. Они решили, что речь идет об акушерах. Они, как правило, рады видеть бороду или усы, поскольку это значит, что при появлении ребенка на свет присутствует отец. Но больше всего они счастливы виду спины или затылка малыша.

Но этот ответ оказался неправильным. Вопрос поставил в тупик не только команду знатоков, но и гостей студии. Присутствовавшие в зале предположили, что речь идет о китобоях.

Версия автора вопроса поразила всех.

«За усами и бородой зачастую не видны губы, а спина и затылок вообще скрывают лицо. Поэтому озвучивать героев гораздо проще. Речь идет об актерах дубляжа», — объявили в студии.

В воскресенье состоялась также премьера «ДНК-шоу» с певицей Лолитой Милявской. Первой гостьей стала звезда Comedy Woman Марина Федункив.