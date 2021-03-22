Настя Ивлеева и Ксения Собчак оказалась в числе ведущих церемонии вручения Премии Муз-ТВ

Москва, 22 марта. Национальная телепремия в области популярной музыки Муз-ТВ состоится в Москве 4 июня. На мероприятии назовут лауреатов за 2020 и 2021 годы.

В прошлом году Премию Муз-ТВ пришлось отменить из-за пика пандемии коронавируса. Но этим летом праздник музыки все-таки состоится. Организаторы обещают триумфальное возвращение шоу. Режиссер Олег Боднарчук заявил, что зрителей удивит масштабность праздника.

«Работа над постановкой не останавливалась все это время», — сказал он во время общения с журналистами.

На сцену Муз-ТВ выйдут неожиданные дуэты, которые исполнят известные хиты. Организаторы считают, что премия надолго запомнится зрителям и звездам шоу-бизнеса. Ведущими церемонии станут журналистка Ксения Собчак, юморист Александр Ревва и телеведущая Настя Ивлеева.

«Агент герл» призналась, что рада стать частью такой большой команды. Ивлеева уверена, что после потрясений 2020-го артистам нужен настоящий праздник, поэтому сейчас они с удовольствием готовятся к Премии Муз-ТВ.

Ранее сообщалось, что супруга Элджея закатила грандиозную вечеринку в честь своего 30-летия. Настя Ивлеева пригласила на праздник весь столичный бомонд. Поздравить телеведущую пришли не только популярные блогеры, но и звезды первой величины, среди них были Алла Пугачева, Максим Галкин, Николай Басков и другие артисты.