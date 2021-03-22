Москва указала на упущенный шанс США выйти из тупика в отношениях с РФ

Москва, 22 марта. Предложение провести открытый телефонный разговор президентов Владимира Путина и Джо Байдена не было поддержано властями США, говорится в заявлении российского МИД.

РФ выступила с инициативой провести 19 или 22 марта диалог двух лидеров в формате публичной видеоконференции, чтобы обсудить накопившиеся проблемы, а также вопросы стратегической стабильности. Однако Вашингтон упустил очередную возможность для поиска выхода из образовавшегося по его вине тупика в российско-американских отношениях. Ответственность лежит целиком на США, подчеркнули в МИД.