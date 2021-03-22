Более 200 тысяч россиян найдут работу благодаря господдержке

Москва, 22 марта. Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин рассказал, что более 220 тысяч жителей России смогут получить работу благодаря мерам государственной поддержки.

Речь идет о стимулировании найма безработных граждан. Российское правительство утвердило правила предоставления этой поддержки россиянам. Данную тему глава кабмина поднял в ходе совещания со своими заместителями в понедельник.

«Благодаря новой мере более 220 тыс. человек смогут получить работу и улучшить свое положение», — цитирует премьер-министра ТАСС.

Компании и ИП смогут получить государственную субсидию, если возьмут на работу нетрудоустроенных граждан, которые на 1 января текущего года являлись официально безработными. Размер субсидии будет равен трем минимальным размерам оплаты труда на каждого нового работника, заявил Михаил Мишустин.

Ранее стало известно, что кабмин может пересчитать трудовой стаж российских заключенных. Речь идет о предложении депутата Госдумы Ивана Сухарева включить в общий трудовой стаж работу осужденных до 1 сентября 1992 года.