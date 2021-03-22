Роднянский снимет семь сериалов для онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD»

Москва, 22 марта. Компании продюсера Александра Роднянского подписали соглашение о совместном производстве сериалов с онлайн-кинотеатром «КиноПоиск HD».

Как сообщили в пресс-службе сервиса, в договоре говорится о съемках семи проектов. Первыми станут «Мерзлая земля» Валерии Гай Германики, в основу которой ляжет журналистское расследование о серийном убийце из Хакасии, а также сериал о киберспорте и геймерах «Хэдшот» Владимира Битокова.

«Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» договорился о стратегическом партнерстве с компаниями продюсера Александра Роднянского AR Content (Лос-Анджелес) и «Нон-стоп продакшн» (Москва)», — передает ТАСС.

На сервисе «КиноПоиск HD» 18 марта состоялась премьера альтернативной версии фильма «Лига справедливости» режиссера Зака Снайдера. Всего за сутки картину посмотрели более 400 тысяч пользователей.