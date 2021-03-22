Пушков объяснил, зачем США и НАТО нужна истерия вокруг «угрозы из Калининграда»

Москва, 22 марта. Российский сенатор Алексей Пушков обвинил западные страны в распространении дезинформации о военных планах РФ «по захвату стран НАТО», граничащих с Калининградской областью.

Влиятельный член Совета Федерации отметил, что начало военных действий против калининградского эксклава привело бы к ужасающим последствиям для Европы и не является подлинной целью НАТО.

По его мнению, истерия об «угрозе от Калининграда» мотивирована желанием руководства США наращивать концентрацию своих военных сил в Прибалтике, Польше и Балтийском море, а также привлекать к сотрудничеству с НАТО нейтральные государства балтийского региона – Финляндию и Швецию.

Ранее сообщалось, какие последствия могут иметь совместные учения НАТО и Украины. Для чего США стремятся увеличить милитаристский потенциал европейских членов Альянса, ранее информировал RT.