Песков назвал конституционную реформу Белоруссии внутренним делом республики

Москва, 22 марта. Конституционная реформа в Белоруссии является внутренним делом республики. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, президент Белоруссии Александр Лукашенко не мог обещать российскому коллеге Владимиру Путину конституционную реформу, поскольку это внутреннее дело государства.

«У них были обсуждения», — сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что Лукашенко только проинформировал о дальнейших планах, в том числе по конституционной реформе.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о неготовности Белого дома к разговору с Владимиром Путиным.