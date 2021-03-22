В Канаде рассказали о российской ракетной установке, которую может купить любой

Оттава, 22 марта. Эксперты из Канады составили список самых грозных военных машин, которые можно найти в свободной продаже на гражданском рынке.

Многие государства имеют на вооружении военную технику, которая, помимо боевых возможностей, имеет и повышенные характеристики проходимости, пишут аналитики из Канады в статье для Hot Cars. Перевод материала приводит «ПолитРоссия». Они составили список машин, которые, несмотря на грозный вид, имеются в свободной продаже и купить их могут все желающие.

Одними из представителей списка стали и российские машины. К примеру, любители необычных авто могут приобрести отечественный военный внедорожник ГАЗ «Тигр», который, по мнению авторов материала, является «русским чудищем». Аналитики напомнили, что посредством этого образца можно осуществлять транспортировку личного состава и различных грузов. Гражданская версия отличается от армейской модификации некоторыми дополнениями, повышающими комфорт при использовании.

«Эти чудища оснащены кожаными сиденьями, кондиционером, электрической лебедкой и аудиосистемой премиум-класса», — пишут эксперты.

Еще одним интересным экземпляром является оперативно-тактический ракетный комплекс «Эльбрус», который, как считают авторы статьи, по праву можно назвать одной из лучших подобных систем советского производства. В нынешнее время грозную пусковую установку может купить любой желающий, однако, по понятным причинам, ракеты в комплекте не поставляются.

Ранее эксперты американского издания The National Interest рассказали, благодаря чему российский ЗРК С-400 настолько смертоносен.

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