Премьер ЦАР поблагодарил Национальную избирательную комиссию за работу на выборах

Банги, 22 марта. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада победил в первом туре выборов в законодательную Ассамблею в округе Боали.

Глава правительства Центральноафриканской Республики поблагодарил Национальную избирательную комиссию (ANE) за работу.

«Сегодня важный день: ANE подтвердила мою победу в первом туре выборов в прекрасном округе Боали. Жду подтверждения результатов Конституционным судом», — написал в сообщении Нгребада.

«Результаты радуют меня, но вместе с тем я осознаю всю ответственность, которую возлагают на меня жители округа Боали, ожидающие позитивных изменений», — написал премьер республики.

Политик считает итоги волеизъявления подтверждением народной поддержки курса президента Фостен-Арканжа Туадера. В заключение Нгребада поблагодарил абсолютно всех жителей ЦАР, которые пришли на участки и отдали голос за будущее страны.

«Я благодарю вас, потому что вы откликнулись на мой призыв. Я баллотировался на выборах в парламент, и вы одобрили мою кандидатуру, проголосовав за изменения», — резюмировал премьер-министр.

Ранее представители Национальной избирательной комиссии ЦАР рассказали о том, как они обеспечили прозрачный подсчет голосов на выборах в законодательную Ассамблею.