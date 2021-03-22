СК РФ предъявил обвинение губернатору Белозерцеву. События дня. ФАН-ТВ

Губернатору Белозерцеву предъявили обвинение

Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и его соучастникам предъявили обвинение, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко. Ранее сообщалось, что его доставили в Москву, где должен решиться вопрос о мере пресечения. Всего по делу задержали шесть человек.

«Белозерцеву инкриминируется получение взяток, Шпигелю, его супруге и Колоскову — дача взяток. Моркову и Федотову — посредничество во взяточничестве. Следствие ходатайствует перед судом об аресте обвиняемых», — заявила Петренко.

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде наручных часов, автомобиля Mercedes и 20 миллионов рублей наличными. За эту сумму он должен был помочь группе компаний «БИОТЭК» получить госконтракт на поставку медицинских препаратов в учреждения здравоохранения Пензенской области. Глава региона признать вину отказался.