СК РФ предъявил обвинение губернатору Белозерцеву. События дня. ФАН-ТВ

Губернатору Белозерцеву предъявили обвинение
Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву и его соучастникам предъявили обвинение, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко. Ранее сообщалось, что его доставили в Москву, где должен решиться вопрос о мере пресечения. Всего по делу задержали шесть человек.
«Белозерцеву инкриминируется получение взяток, Шпигелю, его супруге и Колоскову — дача взяток. Моркову и Федотову — посредничество во взяточничестве. Следствие ходатайствует перед судом об аресте обвиняемых», — заявила Петренко.
По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде наручных часов, автомобиля Mercedes и 20 миллионов рублей наличными. За эту сумму он должен был помочь группе компаний «БИОТЭК» получить госконтракт на поставку медицинских препаратов в учреждения здравоохранения Пензенской области. Глава региона признать вину отказался.
Еврокомиссар заявил, что ЕС не нуждается в вакцине «Спутник V»
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европе не понадобится российская вакцина против коронавируса «Спутник V», так как в рамках объединения уже одобрены четыре других препарата, которых будет достаточно для достижения коллективного иммунитета. Ранее он говорил, что «Спутник V» — хорошая вакцина, но необходимо наладить ее производство в Евросоюзе. Отметим, что Словакия 1 марта получила первую партию препарата из России. А министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что политика централизованной закупки вакцин, которую проводит Брюссель, потерпела неудачу.
ЕМА направит группу экспертов для проверки «Спутника V»
Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) направит в апреле в Россию группу экспертов для проверок клинических испытаний и производства российской вакцины против COVID-19 «Спутник V». Об этом заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери. По его словам, проверку европейских медицинских властей помимо «Спутника V» в данный момент проходят немецкая и американская вакцины. Ранее сообщалось, что ЕМА может одобрить российский препарат не раньше мая. Тем временем президент столичной области Лацио Никола Дзингаретти объявил, что скоро будет подписан договор о проведении научных испытаний «Спутника V» на базе Национального института инфекционных заболеваний в Риме.
В России зарегистрировали 9 284 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки в России зарегистрировали 9 284 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе. Скончался за 24 часа 361 пациент, 7 790 человек выздоровели. Больше всего новых случаев выявлено в Москве (1 586), Санкт-Петербурге (865) и в Московской области (646). В настоящее время в России продолжают лечение 293 577 человек. Ранее российские ученые опровергли риск бесплодия и угрозу здоровью от вакцины против коронавируса. Также подчеркивается, что у пожилых граждан COVID-19 протекает тяжелее и прививка им необходима, но перед принятием решения обязательна консультация с лечащим врачом на предмет хронических заболеваний и состояния организма.