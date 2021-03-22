Венесуэла вводит общенациональный карантин

Каракас, 22 марта. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о введении общенационального карантина на две недели из-за COVID-19. Из-за сложившейся ситуации в стране на неопределенный срок продлевается дистанционное обучение.

«Мы вводим карантин на две недели, бдительность со стороны государства будет максимальной. Мы делаем это для здоровья нашего народа и всех людей на венесуэльской земле», — заявил Мадуро.

¡Atención todos y todas! Vamos a dos semanas de cuarentena radical, consciente, familiar y comunitaria, con máxima vigilancia del Estado y las instituciones. Lo hacemos por la salud de nuestro pueblo y de toda la gente buena de esta tierra milagrosa venezolana. #QuédateEnCasa pic.twitter.com/5oxi3XtgRS — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 22, 2021

Президент отметил, что Венесуэла переживает вторую волну коронавируса, и вызвано это появлением «бразильского» штамма COVID-19. Правительству удалось сохранять контроль над пандемией последние шесть месяцев, но сейчас ситуация ухудшается — растет количество погибших и заполняемость больничных коек.

«У меня была иллюзия, что дети могут вернуться в классы, но пока это невозможно. Мы будем поддерживать систему дистанционного образования, выполняя все протоколы безопасности», — рассказал Мадуро.

Tenía la ilusión que la muchachada volviera a las aulas de clases pero, por ahora no es posible. En Venezuela mantendremos el sistema educativo con las teleclases, y durante la flexibilización volveremos al esquema de asesorías con todos los protocolos de bioseguridad. pic.twitter.com/e6cAyAPzi4 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) March 22, 2021

В Венесуэле также приостановят междугороднее сообщение и усилят контроль за соблюдением карантина. Правоохранительные органы проследят, чтобы любые перемещения по стране были сведены к минимуму.

Статистика в Венесуэле

По состоянию на 22 марта в Венесуэле зафиксировано 151 тыс. случаев заражения COVID-19. За последние сутки количество выросло на 817 человек. Общее число смертей с начала пандемии составляет 1,4 тысяч. Согласно официальному отчету, в столичном регионе сосредоточено больше всего инфицированных. В Каракасе насчитывается 2,6 тыс. случаев, в Миранде — 1,1 и в Гуайре — 850.