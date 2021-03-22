Military Watch: Китай использует опыт России для создания «истребителей-невидимок»

Вашингтон, 22 марта. Китай использует российский опыт для превращения своих самолетов четвертого поколения в «невидимки», пишет американское издание Military Watch.

Несмотря на то, что Китай уже приступил к разработке самолетов пятого поколения, он не спешит отказываться от прошлых версий истребителей. Шэньянская авиастроительная корпорация инвестировала средства в разработку стелс-технологий, которые будут применяться к самолетам четвертого поколения, цитирует американских обозревателей «ПолитРоссия».

«Многие из передовых технологий используются для модернизации самолетов четвертого поколения до стандартов поколения «4++». Эти машины, как правило, так же эффективны, как и конструкции пятого поколения, если не считать отсутствия современных возможностей скрытности. Однако этот разрыв в характеристиках может быть частично преодолен применением ограниченного набора стелс-технологий», – пишут эксперты.

Улучшенные самолеты четвертого поколения имеют ряд преимуществ перед платформами пятого поколения, уверены в Military Watch. Авторы считают, что четвертые истребители легче, поэтому они потребляют меньше топлива, более дешевые в обслуживании, а показатели их боеготовности намного выше. Эти факты говорят о том, что даже крупнейшие военные державы в ближайшие десятилетия не откажутся от этих версий.

Китай уже начал внедрять стелс-технологии в конструкции истребителей J-11. Специалисты считают, что это позволит сделать самолет менее заметным для радаров противника. Данные технологии уже были использованы для улучшения J-15 и J-16.

Обозреватели Military Watch подчеркивают, что эти китайские истребители опираются на конструкцию российского Су-27. Благодаря конструкторским решениям и модификации Су-27 в Су-35, скрытность самолетов увеличилась в несколько раз.

«Вполне вероятно, что Китай изучил технологии, используемые Россией, благодаря покупке у Москвы истребителей Су-35», – уверены эксперты.

Американские журналисты считают, что китайские специалисты активно используют опыт российских авиастроителей.

Ранее сообщалось, что многие передовые образцы вооружений армии Китая были скопированы с российской или американской продукции. А Ytro.ru рассказало о том, как Китай «украл» у России Су-33 и как потом за это поплатился.