МИД РФ: Вашингтон не поддержал предложение Путина о переговорах

Москва, 22 марта. США не поддержали предложение президента России Владимира Путина о проведении переговоров в онлайн-режиме. Об этом информировали в МИД РФ.

Российский лидер предложил президенту США Джо Байдену пообщаться в прямом эфире. Вашингтон не согласился на предложение Путина, уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Байдена в понедельник не состоится. По его словам, Вашингтон не выразил готовности к дискуссии.