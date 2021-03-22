Отец-извращенец из Дмитрова принуждал шестилетнюю дочь к оральному сексу

Дмитров, 22 марта. Малолетняя девочка стала жертвой отца-извращенца. Как стало известно ФАН, житель Дмитрова заставлял шестилетнего ребенка целовать свой половой орган и засовывал ей пальцы в интимные места.

В дежурную часть полиции 21 марта обратилась 46-летняя женщина. Она сообщила, что ее 37-летний муж по ночам развращает их общего ребенка. Происходит это по месту их жительства — в квартире по улице Инженерная в Дмитрове. Правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

Силовики выяснили, что сообщения о сексуальном насилии над девочкой поступали от педагогов дошкольного заведения еще больше года назад.

«Воспитатели в детском саду около года назад обратили внимание на странное поведение ребенка. Она бегала по помещению и поднимала юбку, — рассказал ФАН источник, близкий к следствию. — Когда ее спросили, зачем она это делает, она ответила, что так заставляет себя вести дома папа».

Педагоги сразу же сообщили об этом следователям. Однако на защиту своего мужа встала его супруга — мать девочки.

«Она сообщила, что дочь все выдумывает. Что ничего подобного в их семье не происходит. После этого следователи вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — добавил источник.

Вся правда о происходящем вскрылась лишь пару дней назад.

«Девочка все знает о жизни мужчины и женщины. Она понимает жаргонные слова о сексе, то, как называются половые органы и для чего они нужны человеку. Как следует из показаний малышки, папа приходил по ночам, раздевал ее и заставлял целовать свой половой орган. Также он засовывал свой палец в органы дочери. Ей было так больно, что она плакала. Мы считаем, что его супруга все знала о происходящем, потому что он в это время приставлял к двери кресло, чтобы его сексуальным утехам никто не помешал».

Следователи выяснили, что семья состоит на учете в социальных службах как неблагополучная.

Отца-извращенца задержали и поместили в изолятор временного содержания. Он пока никак не может объяснить свое поведение. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.