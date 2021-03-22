Российские врачи высказались об эффективности противовирусных лекарств при COVID-19

Москва, 22 марта. В условиях пандемии коронавируса многие россияне совершают ошибки, чувствуя первые симптомы болезни. Отечественные медики на фоне этого высказались об эффективности лекарств.

Медики по всему миру принимают решения об использовании различных препаратов для лечения пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2. Некоторые из них перечислены в десятой версии «Методических рекомендаций», разработанных специалистами Министерства здравоохранения России. В документе описана необходимость применения ряда профильных противовирусных препаратов.

Эффективность медикаментов исследовалась в течение всего времени борьбы с пандемией COVID-19. Такую работу, к примеру, в мае прошлого года выполнили ученые из Китая. Они проанализировали препарат с действующим веществом умифеновира гидрохлорида моногидрат.

«Просто сказать, что такие препараты эффективны — значит ничего не сказать. Тому есть многочисленные подтверждения. И вот одно из них», — сказала в комментарии «Царьграду» фармаколог Елена Карева.

Внимание на то, что противовирусные препараты не являются антибиотиками, обратил терапевт-пульмонолог, доцент кафедры фармакологии НИУ БелГУ Роман Банцевич. Он также высказался о важности просветительских мероприятий в области приема лекарств.

«Ведь противовирусные препараты — это далеко не антибиотики. И не следует забывать о вреде организму при их нерациональном применении», — сказал он.

Российские медики подтвердили диагноз «коронавирусная инфекция» еще у 9284 пациентов. Они находятся под наблюдением в 83 регионах страны. Информацией об этом поделились официальные представители федерального оперативного штаба по борьбе с распространением заболевания.