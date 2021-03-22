Покинувшая «Маску» Ольга Бузова рассказала о сложностях участия в шоу

Москва, 22 марта. Певица и телеведущая Ольга Бузова покинула «Маску», где выступала в костюме Розовой Пантеры. Звезда заявила, что с самого начала хотела поделиться с поклонниками фото из закулисья.

В шестом выпуске второго сезона проекта «Маска» судьи рассекретили Розовую Пантеру. Удивительно, что никто из присутствующих звезд не предполагал, что это Ольга Бузова. Они были уверены, что за маской скрывается продюсер Яна Рудковская или фигуристка Татьяна Навка. Члены жюри и зрители были шокированы, узнав, что все это время на сцене выступала поющая ведущая.

Позднее Бузова устроила «разбор полетов» в Stories. Она заявила, что ей постоянно хотелось опубликовать в соцсетях фотографии своих выступлений. Но, по условиям шоу, это делать строго запрещено, в противном случае звезде пришлось бы заплатить огромный штраф.

«Это было самое сложное для меня», — подчеркнула Бузова.

Многие зрители и даже коллеги Бузовой с радостью восприняли ее уход из проекта. Ранее сообщалось, что оперный исполнитель Юсиф Эйвазов позлорадствовал над Ольгой. Он отметил, что теперь в шоу не будет «этого розового клатча». Супруг Анны Нетребко подчеркнул свой восторг, поставив в комментарии десяток смеющихся эмодзи.