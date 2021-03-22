Пропавшего во время цунами в Индонезии полицейского нашли живым спустя 17 лет

Джакарта, 22 марта. Признанного умершим офицера полиции нашли живым в больнице. Мужчина пережил природный катаклизм, но получил психическое расстройство.

Офицер полиции Абрипа Асепа (Abrip Asep) считался погибшим в Индонезии во время цунами. Его нашли живым спустя 17 лет. Семья считала, что мужчина оказался среди жертв стихийного бедствия, которое произошло 26 декабря 2004 года. Выяснилось, что все это время полицейский лежал в клинике для душевнобольных в провинции Ачех.

Его психика не выдержала тех потрясений, которые ему пришлось пережить во время природной стихии, унесшей жизни более 270 тыс. человек. Родственники были шокированы известием. Почему медики не сообщили семье Асепа о том, что он находится у них, пока неизвестно.

Обнаружить полицейского помогла случайность, сообщал сайт 360tv.ru. Один из близких людей увидел его снимок случайно в чате в социальных сетях.