Минфин РФ объяснил принципы инвестирования свободных средств ФНБ

Москва, 22 марта. Министерство финансов Российской Федерации рассказало о правилах вложений свободных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ведомство предлагает предоставлять эти средства в акции и долговые обязательства отечественных компаний, а также в инфраструктурные проекты. Однако участие ресурсов фонда в данных проектах не должно превышать 25% от объема частных вложений, а также 40% от суммы заемного финансирования. Рентабельность подобных инвестиций не должна быть менее доходности облигаций федерального займа.

«Кроме того, суммарный объем вложений не должен превышать 1 трлн рублей в течение трех лет», — пишут «Известия».

Данные правила разрешается нарушать при наличии соответствующих решений главы государства или председателя правительства. Сообщается, что ранее о некоторых из этих ограничений рассказывал глава Минфина РФ Антон Силуанов. Однако сейчас они находятся на рассмотрении в правительстве. Инвестиции средств ФНБ, по словам министра, могут начаться в ближайшие месяцы.

Также Министерство финансов РФ предупредило об увеличившихся рисках блокировки и ареста российских активов за границей. Ведомство полагает, что защититься от этого можно с помощью предоставления части свободных средств ФНБ в виде межгоскредитов на закупки отечественной продукции.