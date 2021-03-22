Украина готовит полную модернизацию железных дорог при поддержке Литвы

Вильнюс, 22 марта. Литва предложила Украине поддержку в реформе железнодорожной отрасли. Об этом рассказал министр транспорта балтийской страны Марюс Скуодис.

Тема необходимости реформирования «Укрзализныци» обсуждалась во время переговоров главы Минтранса Литва Марюса Скуодиса и руководителя исполкома национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Их встреча состоялась в Киеве.

«Украина находится на правильном пути и прилагает все усилия для достижения этой цели. Мы готовы предложить свою экспертную помощь и поделиться опытом трансформации одной из крупнейших стратегических компаний страны», — сказал литовский министр.

Известно, что власти Литвы провели реорганизацию железнодорожных путей в стране за счет разделения деятельности по грузовым и пассажирским перевозкам. «Литовские железные дороги» также изменили правила управления и использования инфраструктуры общего пользования в отдельные компании.

Саакашвили, в свою очередь, высказался о целях официального Киева. Приоритет украинских властей заключается в работе над тем, чтобы государство соответствовало установленным в Европе стандартам в ж/д сфере.

Рабочие, которые трудятся в компании «Укрзализныця», в скором времени могут начать забастовку. Их не устраивает размер выплачиваемой заработной платы. Информацией об этом поделилась нардеп от фракции «Слуга народа» в Верховной раде Юлия Гришина.