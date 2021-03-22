Дмитрий Песков раскрыл подробности отдыха Путина и Шойгу

Москва, 22 марта. Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу отдохнули в Туве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у спикера Кремля, где именно провели выходные Путин и Шойгу.

«Это была Тува. В Сибири особо в брюках, туфлях и пальто не походишь, поэтому экипировка сибирская», — ответил Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что российский лидер и глава Минобороны РФ покатались на вездеходах и прогулялись пешком по тайге. Сергей Шойгу показал главе государства мастерскую, где он занимается изготовлением поделок из дерева.