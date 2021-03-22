Украина теряет одну из важнейших водных артерий страны

Киев, 22 марта. Одна из важнейших водных артерий Украины река Орель находится на грани исчезновения из-за многочисленных дамб в ее русле.

Река Орель является левым притоком Днепра и когда-то считалась одной из самых чистых в Европе. Протяженность реки составляет почти 400 километров, она проходит через три области Украины. Ее высыхание может привести к экологической катастрофе.

Самовольное строительство дамб в бассейне реки изменило гидрологический режим, водная артерия пересыхает и местами превращается в болото. Чистейшая когда-то вода становится опасной из-за повышенного содержания солей. Экологи бьют тревогу: без оперативного вмешательства на месте реки через десять лет будет степь, а Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области потеряют мощный источник пресной воды.

Способ спасения Орели — расчистить реку от дамб, это дорогостоящее мероприятие. На Днепропетровщине активисты-экологи создали специальную рабочую группу, которая занимается разработкой плана спасения водной артерии.

Роспотребнадзор проведет проверку рек на территории России на предмет загрязнения. Ангара, Дон, Волга, Иртыш и Обь являются крупнейшими в стране, они протекают через множество регионов. Ведомство планирует проводить проверки в течение всего 2021 года.