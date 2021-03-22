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Украина теряет одну из важнейших водных артерий страны

Украина теряет одну из важнейших водных артерий страны

Киев, 22 марта. Одна из важнейших водных артерий Украины река Орель находится на грани исчезновения из-за многочисленных дамб в ее русле.

Река Орель является левым притоком Днепра и когда-то считалась одной из самых чистых в Европе. Протяженность реки составляет почти 400 километров, она проходит через три области Украины. Ее высыхание может привести к экологической катастрофе.

Самовольное строительство дамб в бассейне реки изменило гидрологический режим, водная артерия пересыхает и местами превращается в болото. Чистейшая когда-то вода становится опасной из-за повышенного содержания солей. Экологи бьют тревогу: без оперативного вмешательства на месте реки через десять лет будет степь, а Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области потеряют мощный источник пресной воды.

Способ спасения Орели — расчистить реку от дамб, это дорогостоящее мероприятие. На Днепропетровщине активисты-экологи создали специальную рабочую группу, которая занимается разработкой плана спасения водной артерии.

Роспотребнадзор проведет проверку рек на территории России на предмет загрязнения. Ангара, Дон, Волга, Иртыш и Обь являются крупнейшими в стране, они протекают через множество регионов. Ведомство планирует проводить проверки в течение всего 2021 года.

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