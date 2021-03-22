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Прокуратура поймала три саратовских предприятия на загрязнении воздуха

Прокуратура поймала три саратовских предприятия на загрязнении воздухаСаратов, 22 марта. Прокуратура Октябрьского района обнаружила нарушения соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха. Три предприятия получили представления от прокуроров. 

«Нарушения выявили в работе саратовского филиала АО «Юнис», МБУ «Служба благоустройства города» и МУПП «СГЭТ». По постановлению прокурора должностные лица организаций привлечены к административной ответственности. Прокурором также в адрес руководителей предприятий внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Принятыми прокуратурой мерами нарушения устранены», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Эколог Валерий Петраков рассказал корреспонденту ФАН, что прокуратуре стоит чаще проводить подобные проверки. 

«Конечно, это хорошие новости. Я работал в центре экологической безопасности и знаю, насколько слабо у нас соблюдаются требования по чистоте воздуха, воды и всего остального. Причина одна — выполнять все требования достаточно дорого. Как правило, руководство предприятий находит «лучшее применение» для денег, которые должны были быть потрачены на экологию. Прокуратуре надо почаще выходить в подобные рейды», — отметил специалист. 

Ранее стало известно, что в Саратовской области будут перерабатывать опасные отходы. Переработка пройдет на базе бывшего завода по уничтожению химического оружия.

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