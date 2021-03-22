Прокуратура поймала три саратовских предприятия на загрязнении воздуха

Саратов, 22 марта. Прокуратура Октябрьского района обнаружила нарушения соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха. Три предприятия получили представления от прокуроров.

«Нарушения выявили в работе саратовского филиала АО «Юнис», МБУ «Служба благоустройства города» и МУПП «СГЭТ». По постановлению прокурора должностные лица организаций привлечены к административной ответственности. Прокурором также в адрес руководителей предприятий внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены. Принятыми прокуратурой мерами нарушения устранены», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Эколог Валерий Петраков рассказал корреспонденту ФАН, что прокуратуре стоит чаще проводить подобные проверки.

«Конечно, это хорошие новости. Я работал в центре экологической безопасности и знаю, насколько слабо у нас соблюдаются требования по чистоте воздуха, воды и всего остального. Причина одна — выполнять все требования достаточно дорого. Как правило, руководство предприятий находит «лучшее применение» для денег, которые должны были быть потрачены на экологию. Прокуратуре надо почаще выходить в подобные рейды», — отметил специалист.

Ранее стало известно, что в Саратовской области будут перерабатывать опасные отходы. Переработка пройдет на базе бывшего завода по уничтожению химического оружия.