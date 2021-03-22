Потомственная шаманка предупредила об опасности в перигей Луны 30 марта

Во вторник, 30 марта, нас ожидает перигей Луны — когда спутник подходит к Земле максимально близко. Перигей Луны движется по орбите в ту же сторону, что и небесное тело, совершая полный оборот за 8,85 года. Как это астрологическое событие может отразиться на людях и что лучше не делать в этот день, рассказала ФАН потомственная шаманка Елена Батыр.

«Это будет день удара по здоровью тех, у кого есть какие-либо проблемы в плане самочувствия. Также тех, кто недавно справился с какой-либо болезнью, — пережитый недуг может дать о себе знать именно в этот день», — объяснила собеседница ФАН.

Шаманка посоветовала не надевать в этот день одежду и аксессуары красного цвета — вплоть до серег с красными камнями.

«Это день огня. Красный цвет добавит тяжести, а именно — в области головы. Виновником головных болей и различных головокружений в этот день будет именно красный цвет. В этот день нужно следить за своим поведением, а точнее — быть сдержанным и не вступать в конфликты», — добавила Елена Батыр.

Из-за того, что Луна близко, а точнее — одно небесное тело приблизилось к другому, за плохим поведением последует наказание очень быстро, подчеркнула собеседница ФАН.

«У людей бывает кармически разное время расплаты за совершенные дела. Это не тогда, когда одно небесное тело приблизилось к другому. В этот день хорошо читать молитвы для продления жизни. Возможно, что это все коснется именно взрослых. Детей это особо не затронет — для них этот день пройдет гораздо спокойнее, чем для людей старшего поколения», — резюмировала шаманка.

Ранее астролог рассказала, почему важные дела нельзя начинать 22 марта.