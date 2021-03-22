Астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которые ждет приток финансов в апреле

Москва, 22 марта. Знаменитый астролог Василиса Володина пообещала трем знакам Зодиака финансовый подъем в апреле 2021 года.

Володина, известная по шоу «Давай поженимся», составила подробный гороскоп на грядущий месяц. По ее словам, плачевного финансового состояния в апреле не будет ни у кого. Она назвала три знака Зодиака, которые ждет приток финансов.

Удача улыбнется Овнам. Они успеют не только уделить время семье и самим себе, но и сохранят достаточно энергии для построения карьеры. Особую роль сыграет красноречие людей, рожденных под этим знаком. Начальство, по словам Володиной, непременно отметит их самоотдачу и вознаградит по заслугам. Наиболее прибыльным периодом станет время с 15 по 19 апреля.

На любимом занятии в апреле смогут заработать Водолеи. Главное в этом месяце — высокая физическая активность. Наиболее удачными датами астролог назвала 9, 22, 23 и 30 апреля.

А вот для Раков далеко не весь месяц будет простым. Первая половина апреля может выдаться напряженной, зато во второй представители этого знака Зодиака смогут обзавестись полезными в карьере знакомствами, либо же получить кредит, заключила Володина в видео на ее YouTube-канале.

Ранее астролог Марина Скади рассказала, что в период с 22 по 28 марта на все знаки Зодиака будут воздействовать Солнце и Венера. Они способствуют активизации творческого потенциала.