Три курортные города Крыма готовятся к массовому наплыву туристов в мае

Москва, 22 марта. Российские туристы намерены провести майские праздники в трех курортных городах Крыма, сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru.

Аналитики сервиса для путешествий провели исследование и выяснили, что россияне резко заинтересовались бронированием жилья в Ялте, Севастополе и Симферополе на период майских праздников. Спрос по этим направлениям вырос в несколько раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

При этом аналитики сервиса для путешествий обнаружили значительное снижение числа бронирования жилья в таких городах, как Санкт-Петербург, Анапа и Геленджик. Одновременно с этим увеличился спрос на отдых в Сочи.

В то же время, по данным Tvil.ru, спрос на отели и апартаменты на первую половину мая увеличился на 12%. Кроме того, установлено, что теперь россияне предпочитают путешествовать парами, а не по одиночке.

Не так давно стало известно, что Крым стал самым популярным направлением среди россиян для отдыха на майских праздниках. Средняя цена билета в Симферополь выросла на 5%, если сравнивать с показателями 2019 года. При этом стоимость отдыха в Сочи снизилась на 3%.