Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» Сафронов рассказал о лечении рака

Москва, 22 марта. Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов рассказал, как продвигается лечение рака, и вспомнил разговор с дрессировщиком Эдгардом Запашным.

Врачи поставили иллюзионисту неутешительный диагноз — рак лимфатической системы. Сафронов прошел уже четыре сеанса химиотерапии и готовится к ПКТ – послекурсовой терапии.

«Будет понятно, усиливать лечение или нет. У меня постоянное головокружение, тошнота. Я обошел разные клиники и не сразу нашел своего доктора», — признался он.

Иллюзионист сравнил рак с экзаменом, который ему предстоит сдать. От госпитализации он отказался, решил просто посещать врачей и делать процедуры.

В шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ он также вспомнил, как отругал его Запашный, узнав о страшном диагнозе.

«Мне первым делом позвонил дрессировщик Эдгард Запашный. Он долго ругался, что узнал о моем страшном диагнозе из новостей, а не от меня лично», — поделился иллюзионист.

Сафронов сообщал ранее, что решил «подстраховаться» и уже составил завещание. Оформить документ предложили родители его супруги.