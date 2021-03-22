Григорий Рапота назначен сенатором Совфеда РФ от Курской области

Курск, 22 марта. Григорий Рапота будет представлять Курскую область в Совете Федерации России. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, соответствующие документы уже подписаны и проведены необходимые процедуры. Старовойт отметил, что совместно с Рапотой уже определил шаги по укреплению позиций Курской области в Совфеде.

«От своего лица и от всей Курской области поздравляю Григория Алексеевича», — сказал губернатор.

Стоит отметить, что Григорий Рапота занимал должность государственного секретаря Союзного государства Белоруссии и России. Однако 19 марта он был освобожден от выполнения обязанностей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее пообещал населению приход других глав государства в жизнь страны.

Недавно стало известно, что бывший посол республики в Москве Дмитрий Мезенцев назначен на пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии, передает НСН.