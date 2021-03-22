Замглавы МИД РФ отметил ухудшение отношений России и НАТО

Москва, 22 марта. Отношения России и НАТО сейчас достигли самой низкой точки со времен конца холодной войны, сообщил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Позитивная повестка в отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом сейчас отсутствует, обратил он внимание на выступлении в комитете Госдумы по международным делам на круглом столе по теме «Россия — Европа: реалии и перспективы». Практическое взаимодействие РФ и НАТО полностью остановлено. Позитивной повестки про этому вопросу не существует, считает замглавы МИД РФ.

«В отношениях с НАТО мы находимся на самой нижней точке с момента окончания холодной войны. Прекращено все практическое взаимодействие с Россией», — указал Грушко.

Он также прокомментировал значительно ухудшение в отношениях между Россией и Евросоюзом. Сейчас их можно описать как конфликтные, подчеркнул Грушко.

Ранее политолог Яков Кедми рассказал, как существование НАТО оказалось под угрозой из-за России.