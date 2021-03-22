Сотни животных из приюта могут оказаться на улицах Подмосковья. ФАН-ТВ

Сложные времена для подмосковного приюта настали в декабре 2020 года. Арендодатель отказался подписывать новый договор аренды участка земли под приют для животных в деревне Юрово.

«Арендодатель был предупрежден, кто мы, что мы, что мы приют, подписаны все документы. Два года мы здесь существовали, через два года пришел арендодатель и сказал, что больше не будет продлевать договор аренды. Истинных причин нам не назвали. Мы стучались во все двери — власти нас не слышат», — рассказывает руководитель приюта Светлана Комиссарова.

Организация работает по госзаказу — лечит, кормит, содержит и пристраивает бездомных животных всех мастей: от собак и кошек до яков и филинов — всех, кто оказывается на их пороге. Если у приюта не будет места, где могут разместиться животные, их придется выпустить в те районы, где они были отловлены.

«Мы просим выделить нам на платной основе в аренду участок, с которого нас не будут гнать. Нам просто нужна долгосрочная аренда земельного участка — это единственное, что мы просим, потому что нам физически их некуда перевезти», — говорит Комиссарова.

После новостей от арендатора сотрудники приюта начали взывать о помощи. На просьбы откликнулся местный депутат Московской городской Думы Александр Соловьев. Администрация Новой Москвы предложила найти новый участок для животных, который по документам числился бы «землей для приютов». Сейчас в новой Москве таких участков нет, значит, нужно выбрать новый и перевести его в данную категорию.

«Структура в Новой Москве построена таким образом, что никакой заместитель мэра не курирует напрямую это направление, поэтому все наши обращения в мэрию, к сожалению, тоже не были удовлетворены», — говорит Соловьев.

Причины отказа в продлении аренды точно не известны, но Соловьев помнит, как в прошлом году местные жители жаловались на близкое расположение приюта к жилым домам и ненадлежащий контроль за животными, которые якобы свободно перемещаются по поселку. Впоследствии была проведена проверка работы приюта, в ходе которой, по словам депутата, не было выявлено нарушений. Некоторых владельцев домов в деревне беспокоит лай по ночам и стаи собак на территории поселения. Тем не менее, если «Счастливый друг» закроется, в округе могут появиться вдобавок беспризорные козы, енот, которого выкупили у живодеров, птицы и даже як.