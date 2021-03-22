Международный уголовный суд Гааги расследует преступления Эрдогана и Сарраджа в Ливии

Гаага, 22 марта. Международный уголовный суд расследует 20 преступлений, совершенных президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и бывшим главой триполитанского Правительства национального согласия Файезом Сарраджем в североафриканском государстве.

Авторами иска выступили активисты «Ливийской организации жертв терроризма и экстремизма» в сотрудничестве с Афро-азиатским исследовательским консультативным центром. С конца 2019 года они собирали доказательную базу незаконных действий, направленных против жителей трех регионов страны — Триполитании, Киренаики и Феццана.

Они заявляют, что удалось найти документы, свидетельствующие о преступлениях Эрдогана и Сарраджа, среди которых — геноцид, убийства, уничтожение гражданской инфраструктуры, умышленное причинение материального ущерба и другие.

«Самыми жестокими являются подстрекательство к вооруженному конфликту, разжигание ненависти, вербовка, переброска и финансирование наемников в Ливии», — говорится в сообщении.

В случае если Международный уголовный суд признает Эрдогана и Сарраджа виновными, им грозит тюремное заключение, вплоть до пожизненного.

Иск зарегистрирован в МУС 18 марта. Президент Турции называет обвинения в его сторону безосновательными. Он неоднократно ссылался и продолжает указывать на «меморандум о безопасности», подписанный экс-главой триполитанского правительства в ноябре 2019 года. Опираясь на этот документ, Анкара перебрасывала военный контингент, наемников и боеприпасы на запад Ливии для укрепления сил ПНС.

Группа экспертов ООН признала соглашение Эрдогана и Сарраджа незаконным. Оно противоречит резолюции 1970 (от 2011 года) Совета безопасности международной организации, запрещающей «прямые или косвенные поставки оружия в североафриканское государство».

Генеральный секретарь Арабской организации по правам человека (AOHR) в Ливии Абдель Монейм Хурр во время выступления в эфире телеканала Al Hadath рассказал о причастности президента Турции к военным преступлениям на территории североафриканского государства.

Он призвал Международный уголовный суд обратить внимание на многочисленные факты, доказывающие его вину, и наказать всех причастных.