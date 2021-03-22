Политолог: Киеву безразлично, что происходит в Донбассе

Украинские власти дали понять, что им абсолютно все равно, что происходит на территории Донбасса. Об этом в комментарии ФАН рассказал политолог Андрей Иванов.

Заявление Киева

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского надеются, что обострение в Донбассе не сильно повлияет на переговорный процесс.

«Мы понимаем, что количество обстрелов увеличилось. На переговорный процесс по глобальному и всеобъемлющему режиму прекращения огня это критически влиять не будет», — заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

«Мы должны быть готовы»

Политический аналитик Владимир Соловейчик выразил мнение, что Юлия Мендель не вполне знакома с элементарной логикой.

«Как иначе объяснить ее суждение, что рост числа обстрелов критически не повлияет на переговоры, одной из целью которых является полное прекращение подобных обстрелов? Налицо неуклюжая попытка киевских правителей уйти от неудобных вопросов и запутать общественное мнение. В условиях, когда у Мендель явно не сходятся концы с концами, отсутствие какой-либо реакции на эти слова со стороны ее непосредственного начальника Зеленского говорит о том, что украинский президент разделяет подобную точку зрения. Молчание, согласно русской народной пословице, — знак согласия. Печально, что подобный неумный и недалекий подход ныне определяет позицию киевских властей по отношению к Новороссии», — считает Владимир Соловейчик.

По его мнению, в подобной ситуации России надо держать ухо востро и быть готовой к любому развитию событий, в том числе возможную украинскую вооруженную агрессию против республик Донбасса, попытки вторжения на территории ДНР и ЛНР.

Киеву все равно

Политолог Андрей Иванов заметил, что из слов чиновников в Киеве получается, что вначале идет обострение, а потом уже все начинают думать, как продолжить переговоры. Это излюбленный прием многих мошенников от политики.

«Вначале провоцируют боестолкновения, а потом представляют дело так, что надо обсуждать, как вернуться к прежним позициям. Таким образом срывается сама возможность достигнуть хоть малейшего прогресса в переговорах, а ситуация затягивается до бесконечности. Но в случае с украинскими политиками дело обстоит еще хуже. Там и самого обострения пытаются не замечать. Мол, будем говорить, будто вообще ничего не произошло», — пояснил Андрей Иванов.

С другой стороны, за многие годы никакого прогресса и не было. Киев отказывается выполнять политическую часть Минских соглашений, а именно в этом ключ к разрешению ситуации. Фактически, обратил внимание Андрей Иванов, Киев сказал, что ему вообще все равно, что происходит в Донбассе.

«Мол, пусть ДНР и ЛНР живут как хотят, периодически мы будем там устраивать провокации, делать громкие политические заявления для внутренней аудитории, а жизнь рассудит. В этом и проявляется неадекватность украинской власти, когда руководители страны сами не знают, чего хотят. И это традиция, которая идет с самого 1991 года. Руководители Украины никогда не могли ответить себе сами на вопрос, какие цели перед собой ставят. Это говорит о самом проекте украинской государственности, основанной на принципе «лишь бы не с Россией и лишь бы не думать ни о чем», — заключил Андрей Иванов.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.