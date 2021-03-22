Взрыв уничтожил автозаправку в центре Новокузнецка

Кемерово, 22 марта. Взрыв произошел на Левом берегу около гипермаркета. Ударная волна полностью разрушила АЗС. На место оперативно прибыли пожарные и спасатели.

ЧП произошло на автозаправке в центре города. По словам очевидцев, раздался громкий хлопок, после чего территорию АЗС заволокло черным дымом.

Сотрудники экстренных служб оперативно выехали на место происшествия. Они рассказали, что на заправке загорелась колонка, площадь пожара составила пять квадратных метров. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Взрыв прогремел в жилой девятиэтажке в подмосковных Химках, сообщал ФАН. ЧП произошло в высотке на улице Зеленая. По предварительным данным, взрыв случился в квартире на восьмом этаже, после чего произошло возгорание.