Актер Ливанов раскрыл подробности трагической смерти сына от Ирины Безруковой

Москва, 22 марта. Заслуженный артист России Игорь Ливанов до сих пор не может принять смерть своего 25-летнего сына Андрея от актрисы Ирины Безруковой.

Звезда фильмов «Безответная любовь» и «Тридцатого уничтожить» Ливанов более десяти лет состоял в браке с Ириной Бахтурой, в этих отношениях родился сын Андрей. В нулевых супруга ушла к актеру Сергею Безрукову и взяла его фамилию. Ливанов очень тяжело переживал предательство жены, единственной его отдушиной был наследник.

Но в 2015 году Андрей неожиданно умер, эта новость шокировала его родителей. В эфире программы «Когда все дома» Ливанов раскрыл подробности смерти сына. Он заявил, что помнит тот день буквально по минутам. Отец почувствовал, что с Андреем что-то случилось и позвонил сыну. Парень не брал трубку, на работу он тоже не пришел.

Когда сотрудники МЧС вскрыли квартиру, то нашли на полу тело молодого человека. Сотрудники следственных органов установили, что Андрей умер от острой сердечной недостаточности. В доме сына Ливанова было много фотографий с родителями, а также дипломы по саентологии. Парень никогда не говорил отцу об этом увлечении, потому что знал — Ливанов его не поддержит.

По словам актера, наследник очень любил озера и хотел поехать в Карелию, но не успел. Ливанов все-таки выполнил его желание. Тело Андрея кремировали, отец отвез его прах в Карелию и развеял над одним из местных озер.

Ранее сообщалось, что Ирина Безрукова в годовщину смерти сына почтила его память, опубликовав архивный снимок. На фото мальчик купается вместе с мамой в реке.