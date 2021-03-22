Поздравивший Лаврова сын Бориса Немцова ответил хейтерам словами Аристотеля

Москва, 22 марта. Антон Немцов в беседе с ФАН сообщил, что не ожидал волны ненависти от комментаторов в Facebook. Так сын Бориса Немцова отреагировал на гневные реплики либеральных блогеров в его посте, где он поздравил с днем рождения главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Антон Немцов недоумевает, как поздравление с днем рождения могло вызвать подобную реакцию.

«Я объективно не очень могу понять, как поздравление с днем рождения какого-то человека может вызывать такую волну хейта, — сказал собеседник ФАН. — Потому что поздравлять людей с днем рождения — это норма».

Антон Борисович подчеркнул, что не беспокоится о гневных выпадах комментаторов, и процитировал слова Аристотеля.

«Как сказал Аристотель: «Есть только один способ избежать критики — ничего не делать, ничего не говорить и быть никем», — заявил Немцов. — Иными словами, то, что меня люди критикуют, — это говорит о том, что я что-то из себя представляю».

Собеседник ФАН заметил, что уже привык к волнам ненависти в социальных сетях.

«Подобная волна хейта у меня на странице уже была, когда я написал, что считаю Крым частью России», — отметил Немцов.

Сын известного политика обратил внимание на то, что в данной ситуации он уважает право каждого человека на собственное мнение.

«Мне дали высказать свою точку зрения, Facebook не удалял этот пост, — отметил Антон Немцов. — Людям, которые пишут мне хейтерские комментарии, я даю возможность высказать их точку зрения. Не удаляю их комментарии, потому что над каждым из них я, честно говоря, искренне смеюсь».

В заключение Немцов-младший персонально ответил главе совета депутатов Красносельского района Москвы Илье Яшину, который также не удержался от комментария в Facebook, написав под постом с поздравлением: «Антон, поцелуй уже, наконец, ботинок Кадырова. Не сдерживай себя».

«Илья! Видимо, я в вашем сознании занимаю какое-то особенное место, — обратился к Яшину Антон Немцов. — Почему-то люди обо мне постоянно думают, я их беспокою. Я их искренне интересую — а это уже о чем-то, наверное, говорит».

Напомним, что 21 марта сын Бориса Немцова на своей странице в Facebook поздравил Сергея Лаврова с днем рождения. После этого на сына погибшего политика практически сразу обрушились негодующие комментаторы из рядов российской оппозиции. Одни обвинили Антона Немцова в продажности, другие же заявили, что он-де позорит память своего отца.