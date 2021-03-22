Волочкова высказалась о коронавирусе у Ивана Урганта: Мне абсолютно все равно

Известие о том, что российский актер, телеведущий, музыкант, шоумен, продюсер Иван Ургант заразился коронавирусом, не заслуживает серьезного внимания. Таким мнением в беседе с ФАН поделилась балерина Анастасия Волочкова.

Светская львица отреагировала на известие о том, что популярный телеведущий заразился COVID-19.

«Мне даже нечего вам ответить. Это самая главная новость страны сегодня?» — сообщила балерина.

Анастасия Волочкова отметила, что личность шоумена никак не выделяет его на фоне многих других подхвативших эту инфекцию.

«Вы знаете, сколько людей у нас болеет коронавирусом? Для меня это не самая главная новость», — заявила собеседница ФАН.

В завершение она раскрыла свое отношение к факту болезни актера, а также назвала причину подобной своей позиции.

«Хотите честно? Мне абсолютно все равно. У моего любимого человека день рождения. Для меня — это главная новость, понимаете?» — подчеркнула балерина.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что Иван Ургант разместил в социальной сети Twitter сообщение о заболевании коронавирусом.