Сенатор Кусайко поддержала введение в России правового статуса детской онкологии

Детская онкология в России нуждается в усовершенствовании системы лекарственного, инфраструктурного и кадрового обеспечения. Об этом ФАН заявила зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.

Ранее вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила о том, что она разработала законопроект о введении правового статуса детской онкологии. Новеллой предусматривается, в том числе, использование в системе ОМС препаратов, которые не утверждены уполномоченными органами для применения по определенным показаниям (препараты «офф-лейбл»).

«Детская онкология нуждается в системных преобразованиях, направленных на совершенствование подходов финансирования и системы лекарственного обеспечения, на развитие инфраструктуры, укрепление кадрового потенциала, — сказала Татьяна Кусайко. — Проведение системных преобразований в этой сфере невозможно без внесения изменений в действующее законодательство. В связи с этим поддерживаем проект закона о правовом статусе детской онкологии».

Парламентарий напомнила, что вопросы повышения качества лекарственного обеспечения пациентов с онкогематологическими заболеваниями были вынесены на обсуждение в сентябре 2020 года. По ее словам, комитет Совета Федерации по соцполитике уделяет особое внимание совершенствованию нормативно-правового регулирования применения «офф-лейбл» лекарственных препаратов.

Татьяна Кусайко пояснила, что некоторые лекарства, зарегистрированные для применения в России и разрешенные при одних показаниях, могут демонстрировать клинический эффект и при других заболеваниях. Поэтому применение препаратов «офф-лейбл» широко распространено в медицине, особенно в зарубежной.

«Уверена, что законопроект будет поддержан правительством и в ближайшее время внесен в Государственную думу. У нас есть законодательные наработки по этому вопросу, которые были подготовлены по итогам проведения в комитете экспертных мероприятий, — отметила сенатор. — Мы готовы их представить в качестве поправок в случае принятия указанного законопроекта в первом чтении».

В России наиболее остро эта проблема ощущается в педиатрии, добавила законодатель. Она уточнила, что специальных препаратов и лекарственных форм для лечения детей в арсенале врачей очень мало. В инструкции абсолютного большинства лекарств нет указания на возможность их применения у детей.

«Детская онкология нуждается в системных решениях. Наша общая задача — выработать такую модель, которая станет гарантом соблюдения прав детей на эффективную и качественную медицинскую помощь независимо от места проживания», — констатировала Татьяна Кусайко.

Добавим, что в законодательстве нет определения термина «офф-лейбл», а также отсутствуют правовые нормы, регулирующие возможность применения препаратов «офф-лейбл» для оказания медицинской помощи, в том числе детям. Теперь дорога к применению подобных препаратов может быть открыта.