Судан начал борьбу с контрабандой оружия и транспорта



Хартум, 22 марта. Власти Судана начали борьбу с распространением контрабандного оружия и транспортных средств, принадлежащих запрещенной в РФ организации «Боко Харам»1.

Переходный суверенный совет государства анонсировал формирование объединенных сил для конфискации нерегулируемых товаров. Заседание спецкомитета прошло в президентском дворце на территории столицы республики.

Представитель ведомства генерал-лейтенант Абдул Хади Осман заявил, что в совместные войска войдут службы безопасности всех 18 провинций Судана.

«Начиная с сегодняшнего дня собрание решило предотвратить въезд в страну любых контрабандных транспортных средств и привлечь к юридической ответственности компанию или лицо, которое занимается этой деятельностью», — уточнил военнослужащий.

В последнее время в регионе распространилось влияние группировки «Боко Харам». Часть незарегистрированных автомобилей, подконтрольных террористам, въезжает на территорию Судана из Ливии и других соседних государств. Специалисты утверждают, что количество подобных машин превышает сотни тысяч.

Контрабандное оружие также является серьезной проблемой Хартума в свете регулярных межплеменных столкновений. В марте текущего года вооруженные силы республики пресекли незаконную переброску боеприпасов в районе Аль-Фашаги.

1 Организация запрещена на территории РФ.