Гиперзвуковые ракеты России вынудили США модернизировать свою систему ПРО

Вашингтон, 22 марта. США собираются модернизировать свою противоракетную оборону (ПРО) на фоне успехов России, сообщили в Агентстве по противоракетной обороне Соединенных Штатов.

Пентагон планирует обновить программное обеспечение своих ПРО — систему командования и контроля, боевого управления и связи C2BMC. Основной целью называется усиление защиты от баллистических ракет и появление у России гиперзвукового оружия. В военном ведомстве признали, что процесс улучшения необходимо ускорить, иначе существует риск не успеть за появлением новых средств у российской стороны.

«В последние годы противник стремительно разрабатывает новые сложные и перспективные средства поражения, в том числе гиперзвуковые планирующие боевые блоки», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что успехи России в создании гиперзвукового оружия заставили Британию «зашевелиться». Также в США признали отставание от РФ в сфере модернизации ядерной триады, передает RT.