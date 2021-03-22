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Гиперзвуковые ракеты России вынудили США модернизировать свою систему ПРО

Гиперзвуковые ракеты России вынудили США модернизировать свою систему ПРО

Вашингтон, 22 марта. США собираются модернизировать свою противоракетную оборону (ПРО) на фоне успехов России, сообщили в Агентстве по противоракетной обороне Соединенных Штатов.

Пентагон планирует обновить программное обеспечение своих ПРО — систему командования и контроля, боевого управления и связи C2BMC. Основной целью называется усиление защиты от баллистических ракет и появление у России гиперзвукового оружия. В военном ведомстве признали, что процесс улучшения необходимо ускорить, иначе существует риск не успеть за появлением новых средств у российской стороны.

«В последние годы противник стремительно разрабатывает новые сложные и перспективные средства поражения, в том числе гиперзвуковые планирующие боевые блоки», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что успехи России в создании гиперзвукового оружия заставили Британию «зашевелиться». Также в США признали отставание от РФ в сфере модернизации ядерной триады, передает RT.

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