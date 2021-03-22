Депутат Свищев обвинил СМИ в передергивании его слов о BLM-демарше арбитра Карасева

Москва, 22 марта. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил в интервью ФАН, что его недавний комментарий о поступке российского футбольного судьи Сергея Карасева был переиначен СМИ ради хайпа.

16 марта Карасев отказался вставать на колено в рамках акции Black Lives Matter перед началом матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Боруссия». После чего некоторые масс-медиа распространили реплику депутата Свищева, в которой тот якобы критикует российского судью за отказ солидаризироваться с международным движением.

«Вставать на колени? Я такого представить не мог! Мое высказывание разрезали, и слова поменяли местами!» — заявил ФАН Дмитрий Свищев.

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи пояснил, что накануне он дал интервью изданию «Спорт-Экспресс». При этом, по уверениям Свищева, он ни слова не говорил о том, что судье следовало встать на колено:

«Я сказал дословно, что надо убрать из спортивных матчей и мероприятий политику. Я в своем уме! Я живу в своей стране. Это личное дело каждого: хочет — преклоняется, не хочет — нет, — пояснил собеседник ФАН. — А там началось! Я специально достал свое интервью, пересмотрел и подумал: может быть, я был невменяем и ничего не помню? Нет, все нормально. Основной мой посыл: спорт — вне политики!»

Парламентарий добавил, что в интервью «Спорт-Экспрессу» он говорил о сложной ситуации, в которой оказались наши судьи. При этом Свищев согласился с ФАН в том, что Россия и россияне не имеют никакого отношения к «разборкам», которые происходят в США и Европе между активистами BLM и белыми гражданами.

Он добавил, что специально взял паузу и не дал сразу опровержение, так как не хотел подогревать скандал.

«Я молчал, потому что в СМИ поднялась буча, и все используют для хайпа. Со «Спорт-Экспрессом» я больше дружить не буду, так делать нельзя! Вроде бы приличное издание… Они смысловые нагрузки изменили! Мне сейчас звонят корреспонденты, товарищи. Спрашивают: «Ты правда так сказал?» Ребята, да вы что! Я уже и от Владимира Вольфовича получил! Еще раз: я так не говорил и так не думаю!»

Ранее в СМИ появилась информация о том, что депутат Дмитрий Свищев выступил с осуждением поступка российского арбитра Сергея Карасева на матче Лиги чемпионов. Судья отказался вставать на колено в рамках акции Black Lives Matter. При этом он и его ассистенты Игорь Демешко и Максим Гаврилин оказались единственными, кто не встал на колени.

17 марта председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин объяснил демарш Карасева тем, что коленопреклонение перед матчем могло, видимо, унизить как самого арбитра, так и нашу страну.