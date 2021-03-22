Кандидат на пост президента в Конго умер от коронавируса в день выборов

Браззавиль, 22 марта. Спустя два дня после заражения коронавирусом в Конго скончался один из главных претендентов на пост президента республики Гай Брис Парфэ Колелас. Смерть 60-летнего политика наступила прямо в день выборов нового лидера страны.

За пару дней до голосования Колелас записал видеообращение для своих сторонников, где подтвердил диагноз, заявив, что «борется со смертью». Также он страдал от диабета, поэтому болезнь прогрессировала очень быстро.

Парфэ Колелас считался основным конкурентом действующего главы государства Сассу-Нгессо, который правит Конго с 1979 года по наши дни, за исключением небольшого перерыва в 1990-е.

Власти Танзании сообщили 17 марта о смерти президента страны Джона Магуфули. Политик ушел из жизни в возрасте 61 года. Причину гибели не уточнили, но предположительно, ею стал COVID-19 и вызванные им осложнения.