Лолита объяснила, почему Цекало бросил дочь

Москва, 22 марта. Певица Лолита Милявская и продюсер Александр Цекало были вместе более десяти лет, а поженились после того, как артистка забеременела от другого мужчины.

Цекало 22 марта исполнилось 60 лет. Знаменитый шоумен и артист четыре раза вступал в брак, но самым запоминающимся для общественности стал его роман с Лолитой.

Много лет назад они создали проект «Кабаре-дуэт «Академия»», но он не принес им желаемые богатства. Артистам после переезда в Москву пришлось непросто: они собирали бычки и бутылки, ночевали в подвалах, а в коммуналке три года жили без горячей воды.

Лолита и Цекало поженились в 1999 году. По распространенной версии — чтобы дочь певицы Ева родилась в законном браке. Артистка впоследствии признавалась, что чувства влюбленных вскоре угасли, продюсер стал изменять ей. А затем перестал поддерживать общение с Евой, по сути, бросил ее.

«Знаешь, Ева меня спросила, когда ей было четыре года: «Почему папа не поздравил меня с днем рождения?» А он «папа» был и до этого как-то появлялся. А разошлись — все время говорил: «Вот, она ушла к мужику. И не дает мне видеться с ребенком». Я попросила какое-то время не появляться, потому что у меня столько было ненависти в тот момент», — объясняла звезда Дмитрию Гордону.

Цекало был женат также на Алене Шиферман — солистке ансамбля «Шляпа». А третьей его супругой стала сестра певицы Веры Брежневой Виктория Галушка. Ее он променял на молодую художницу Дарину Эрвин. Они поженились в 2019 году и до сих пор счастливы в браке, передает StarHit.