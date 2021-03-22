Политолог Ищенко докопался до корней украинского неонацизма

Москва, 22 марта. Политолог Ростислав Ищенко раскрыл связь икон украинского нацизма Степана Бандеры и Симона Петлюры с современным Киевом. Он рассказал, почему идеи нацистов популярны в Незалежной.

Украинский неонацизм в его текущем проявлении, уверен эксперт, прямо связан с вхождением территорий Западной Украины в Польшу по итогам советско-польской войны. Именно в Польше зародился и взращивался культ Степана Бандеры, которого приравняли к анархисту Симону Петлюре, бесчинствовавшему на восточных территориях.

«Украинский неонацизм напрямую перебрасывает мостик от Бандеры к Петлюре. Хотя Петлюру сейчас на Украине не жалуют, подзабыли его, но бандеровщина выросла из петлюровщины. Это было абсолютно новое веяние, родившееся, кстати, в Польше», — подчеркивает эксперт.

Однако до определенного времени нацизм не был так популярен среди украинцев. Катализатором националистических движений, по мнению публициста, стало появление собственных государственных институтов на территории Незалежной.

«Так вот, если мы видим, что одни и те же события происходили на одной и той же территории на протяжении примерно сотни лет, значит они имеют определенную внутреннюю подоплеку. С моей точки зрения, этой подоплекой всегда был фактор самостоятельного государства. Как только возникло самостоятельное украинское государство, неонацизм начал разрастаться на Украине как раковая опухоль», — уверен Ищенко.

Появление собственных государственных институтов означает появление «кормушки» для национальной интеллигенции, которой больше не нужно конкурировать за место под солнцем с другими представителями своего класса из России. Поэтому украинские чиновники и военнослужащие заинтересованы в поддержке националистов. Именно убежденность радикалов в необходимости собственной государственности и собственных государственных институтов создает интеллигенции новые рабочие места.

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«Украинский сепаратизм — это не сельское явление. Сельские бандиты будут воевать за того, за кого скажут, они зачастую сами не понимают, за что борются. Украинский нацизм — это продукт больших городов и украинской интеллигенции», — заключил эксперт.

Ранее Ростислав Ищенко объяснял, что может стать катализатором международного признания Крыма частью Российской Федерации. Эксперт уверен, что банальный эгоизм и материальные и геополитические интересы обязательно перевесят идеологию и заставят страны Европы склонить головы перед решением крымского народа вернуться на родину.