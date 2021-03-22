Двое жителей Симферополя отправились в колонию после мучительной смерти детей

Симферополь, 22 марта. Бизнесмен и его приятель предстали перед судом города. Они признаны виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, в результате чего погибли дети.

В ходе разбирательства установлено, что жительница Железнодорожного района вызвала скорую и сообщила, что трое ее детей внезапно почувствовали себя плохо. К моменту прибытия врачей десятимесячный ребенок скончался. В больницу были экстренно доставлены пятилетний мальчик и восьмилетняя девочка, которая позднее умерла.

Специалисты провели серию экспертиз, чтобы выяснить источник отравления несовершеннолетних. Трагедия произошла по вине коммерсанта, который решил провести дезинфекцию в помещении на первом этаже. Он знал, что межэтажные перекрытия не герметичные, кроме того, воздух между ними циркулирует через вентиляционные отверстия.

Предприниматель купил специальные таблетки для травли насекомых, которые дал своему приятелю. Тот разложил их в помещении. При длительном контакте с воздухом произошла реакция с выделением ядовитого газа фосфин. Он проник в квартиру, где была женщина и дети.

Фигуранты получили 2,5 и три года колонии-поселения.

Бизнесмен из Подмосковья пойдет под суд после массового отравления. В результате нарушений погибли шесть человек, включая трех детей, сообщало РИАМО.