Министр обороны РФ потребовал обеспечить жильем контрактников 55-й бригады

Москва, 22 марта. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе инспекционной поездки по частям Центрального военного округа дал распоряжение полностью обеспечить жильем военнослужащих 55-й бригады.

Весь личный состав мотострелковой бригады, дислоцированной в Кызыле, должен получить жилье до конца 2021 года, подчеркнул министр обороны РФ.

Командование ЦВО доложило о готовности выполнить требование Шойгу в установленные сроки.

«Обеспечены будут офицеры — 100 процентов, прапорщики — 100 процентов, сержантский состав - 100 процентов, боевые подразделения — 100 процентов», — заявил в ходе своего доклада Шойгу командующий войсками Центрального военного округа Александр Лапин.

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов подтвердил, что массовое заселение контрактников 55-й бригады в новые дома начнется уже в мае нынешнего года, только два дома будут сданы летом. Всего в Кызыле для военнослужащих бригады построено 4 жилых дома по 80 квартир в каждом, а также пять коттеджей на две семьи, отметил Иванов.

Также Шойгу проверил подготовку военнослужащих 55-й мотострелковой бригады в Центральном военном округе.